Canicule : les personnes âgées invitées à se rafraîchir dans les EHPAD de Mulhouse

La canicule s'est installée en Alsace, le mercure sera au dessus de 30 degrés pendant plusieurs jours. Dans les EHPAD, les établissements qui accueillent des personnes âgées, le personnel est sur le pied de guerre pour qu'elles passent ces moments de fortes chaleurs sans encombre.

Les tournées d'eau sont multipliées ainsi que les séances de rafraîchissement.

Du personnel supplémentaire à la maison de retraite de l'Arc à Mulhouse

A Mulhouse à la maison de retraite de l'Arc, pour s'occuper des 168 résidents, il y a 4 personnes (une à chaque étage) supplémentaires pour s'occuper des personnes âgées.

Plus de salades, de fruits et de légumes au menu © Radio France - Guillaume Chhum

Les tournées d'eau ont été renforcées, des bouteilles fraîches sont proposées régulièrement dans les chambres . Les personnes âgées sont invitées à s'hydrater, une salle de bain mobile est installée pour prendre les douches.

Il y a du personnel supplémentaire pour aider à faire les tournées d'eau," Valérie Wolff, infirmière coordinatrice à la maison de retraite de l'Arc

Des douches fraîches sont possibles l'après-midi.

Du personnel supplémentaire a été embauché explique Valérie Wolff, infirmière coordinatrice

Une carte des repas avec plus de légumes et de fruits

Tous les repas du midi et du soir sont pris dans les deux salles climatisées. Il fait éviter que les résidents soient dans leur chambre, qui n'est pas climatisée. Le menu des repas est allégé, avec plus de salades, de légumes et de fruits.

Avec cette canicule, des fois on ne peut pas respirer. Il faut faire avec. On se couche sur le canapé et on reste tranquille ", Madeleine, une résidente

Pour le personnel, le port du tee shirt est autorisé, car lui aussi souffre de la canicule.