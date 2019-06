Canicule : les quatre départements auvergnats restent en vigilance orange

Météo France maintient ce dimanche après-midi sa vigilance orange pour 32 départements. Parmi eux, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire.

Clermont-Ferrand, France

On en a pas fini encore avec la canicule. Après une journée de samedi où le mercure est monté jusqu'à 37 ou 40 degrés, la canicule devrait se prolonger, malgré les prévisions orageuses. C'est ce qu'indique Météo France dans son bulletin de vigilance publié à 16 heures. "En cette journée de dimanche, les températures sont encore caniculaires, comprises en cours d'après-midi entre 30 et 37°C, comparables à celles de la veille ou localement plus faibles. Des orages ont éclaté dans l'après-midi de ce dimanche, d'abord sur le relief du Massif central (principalement sur la Haute-Loire), mais également sur certains massifs alpins, faisant perdre 5 à 10°C par endroits."

Mais, Météo France précise que si pour demain, "une baisse des températures de la journée est attendue sur le Massif Central, la nuit sera encore étouffante." Cela justifie de placer les 4 départements auvergnats en vigilance orange.

Une canicule qui devrait durer jusqu'en début de semaine prochaine

Selon l'organisme de prévisions, cet épisode devrait s'étendre jusqu'en début de semaine prochaine. Les conseils de prudence restent encore en vigueur : buvez régulièrement, passez au moins trois heures dans un endroit frais, rafraichissez-vous et n'hésitez pas à vous mouiller le corps fréquemment