Canicule : les températures pourraient dépasser les 40°C en Mayenne ce jeudi

On n'en a pas fini avec les fortes chaleurs dans le département. Ce jeudi, des records pourraient bien tomber.

Département Mayenne, France

Depuis lundi après-midi, le département de la Mayenne est en vigilance orange canicule. L'air est parfois irrespirable. Selon les relevés de mardi, effectués par Météo France, on a frôlé les 40° C. Le thermomètre est monté jusqu'à 39.4°C à Grez-en-Bouère, 38.2°C à Montourtier et à Laval 38.7°C.

Ce jeudi, en revanche, les 40°C pourraient être dépassés localement. Le record de chaleur en Mayenne remonte à l'année 2003, lors de l'épisode meurtrier de canicule, avec 40.4°C à Saint-Fort, près de Château-Gontier-sur-Mayenne.