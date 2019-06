Canicule : les Tourangeaux se ruent sur les ventilateurs, piscines, spa, climatiseurs

Indre-et-Loire, France

Dans les rayons du Leroy Merlin de Chambray-les-Tours, en Indre-et-Loire, des panneaux préviennent explicitement les clients : "climatiseurs en rupture de stock, réapprovisionnement en fin de semaine". "On s'est fait dévalisés", rigole Thierry Hu, responsable du rayon jardin. "Ce week-end, on a vendu 200 climatiseurs et plus de 500 ventilateurs."

Les piscines et les jacuzzis ont également rencontré un franc succès. Avant que les stocks ne soient complètement écoulés, certains en profitent, comme Gabriel, habitant de Ballan-Miré : "J'ai décidé d'investir dans un SPA. Ma maison est déjà climatisée mais là, pour les enfants, avec les températures annoncées, ce sera très bien".

Réserver sur Internet pour être prévoyant

Principalement, ce sont des parents, pour protéger leurs enfants, et des personnes âgées qui sont venus s'équiper pour affronter la canicule. Le rythme de vente risque de s'accentuer encore plus dans les prochains jours. Pour être sûr d'obtenir un ventilateur, Thierry Hu, responsable, vous conseille d'être prévoyant : "En réservant sur notre site Internet, vous êtes sûr d'avoir votre appareil à votre venue en magasin."

Environ 500 climatiseurs et 2000 ventilateurs seront livrés dans le magasin d'ici la fin de la semaine.