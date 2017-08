Canicule : Météo France maintient six départements en vigilance orange

L'institut d'analyse météo maintient ce mardi après-midi six départements du centre-est en vigilance orange en raison des températures élevées. Une vigilance en vigueur jusqu'à jeudi matin.

Selon Météo-France ce mardi après-midi, les départements du Rhône, de la Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Saône et Loire et du Jura sont maintenus en vigilance orange pour cause de canicule. Une vigilance encore valable jusqu'à jeudi matin à 7h, alors que celle en vigueur jusqu'à présent sur le Tarn et le Tarn-et-Garonne est levée.

D'après l'institut d'analyse météorologique, ce mardi après-midi les températures relevées étaient de 33 degrés à Lons le Saunier et Macon, 34 degrés à Saint Etienne, 34.5 degrés à Lyon, 35 degrés à Vichy et Clermont Ferrand. Et cette nuit, elles ne devraient pas descendre en dessous de 20 à 24 degrés.

Vigilance météo le 29 août à 16h © Visactu

Fin du phénomène prévu jeudi

En revanche dans la journée de mercredi les températures devraient baisser partout, sauf dans la Loire et le Rhône où il faudra attendre jeudi. La période de chaleur sera chassée progressivement à partir de mercredi par une dégradation pluvio-orageuse.

Face à ces fortes chaleurs, les autorités renouvellent leurs recommandations en vigueur en cas de fortes chaleurs : fermer les volets ou les rideaux le jour et aérer la nuit, bien s'hydrater et mouiller régulièrement son corps, boire beaucoup d'eau, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, et prendre soin des personnes fragiles, c'est-à-dire les enfants et les