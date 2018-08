Toulouse, Haute-Garonne, France

Le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne sont placés en vigilance orange canicule depuis ce mercredi 16h et ce pour 24h au moins.

Un classement annoncé dès lundi par Météo France et qui devrait être maintenu jusqu'au début de la semaine prochaine. Ce sont désormais 34 départements qui sont concernés par la vague de chaleur.

Vigilance orange : qu'est-ce que cela signifie?

Il existe quatre niveaux de vigilance, de la simple veille à la mobilisation maximale des autorités.

Les quatres niveaux d'alerte et leur signification © Visactu - .

Passer trois heures par jour dans un endroit climatisé, boire beaucoup d'eau et régulièrement même s'il on n'a pas soif, éviter de sortir aux heures les plus chaudes ou d'y pratiquer un sport... sont quelques unes des recommandations qui sont faites.

Réactions des pouvoirs publics

Les municipalités qui ont mis en place une veille canicule vont passer des coups de fils quotidiens aux personnes vulnérables inscrites sur leur registre. A Blagnac par exemple, 200 administrés sont répertoriés. Des cellules d'intervention sont activées et pourront rendre visite aux plus fragiles, s'assurer qu'ils s'hydratent correctement et qu'ils ne manquent de rien.

Les préfectures relaient le numéro spécial "Canicule Info Service" : 0800 06 66 66