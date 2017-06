Canicule : Météo France place les Hauts-de-France en vigilance orange

Météo France a placé mardi le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise et l'Aisne en vigilance orange à cause de la chaleur. Au total, 66 départements sont désormais concernés par l'alerte en France.

Météo France a placé mardi le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise et l'Aisne en vigilance orange à cause de la canicule. Des températures resteront élevées le jour comme la nuit jusqu'à jeudi soir. Au total, 66 départements sont désormais concernés par l'alerte en France.

Le thermomètre a dépassé les 30 degrés mardi sur l'ensemble de la région à l'exception du littoral. Les nuits sont également chaudes. Durant la nuit de lundi à mardi, la température n'est pas redescendue sous les 17°C à Lille et Abbeville.

Mercredi, journée la plus chaude

La nuit prochaine s'annonce encore plus chaude que la précédente avec 20°C à Lille et Abbeville, 19°C à Amiens, 18°C à Arras. La chaleur va s'intensifier en journée. Il fera entre 34 et 36°C mercredi dans les Hauts-de-France. Les températures maximales seront comprises entre 29 et 31°C sur la côte.

La chaleur va perdurer au cours de la nuit de mercredi à jeudi avant une légère baisse en journée de jeudi, mais toujours avec des maximales supérieures à 30°C.

La marche à suivre en temps de canicule

Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

Utilisez ventilateur et/ou une climatisation si vous en disposez. Sinon, essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour.

Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains.

Adultes et enfants : buvez beaucoup d'eau, personnes âgées : buvez 1.5L d'eau par jour et mangez normalement.

Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

Limitez vos activités physiques.

Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance. En cas de malaise ou de changement de comportement, appelez un médecin.