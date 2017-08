Canicule : huit départements en vigilance orange

Météo France a placé dimanche huit départements en vigilance orange à la canicule. Jusqu'à 37°C sont attendus lundi et mardi dans certaines villes.

Il continue de faire chaud en France. Au total, Météo France a placé dimanche huit départements en vigilance orange à la canicule.

Depuis vendredi, trois départements sont concernés : Loire (42), Puy-de-Dôme (63) et Rhône (69) auxquels s'ajoutent ce dimanche : Allier (03), Jura (39), Saône-et-Loire (71), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82).

Jusqu'à 37°C attendus lundi et mardi

Selon le communiqué de Météo France, "les températures vont gagner encore quelques degrés, les maximales vers 17 heures seront généralement comprises entre 34 et 36°C dans le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône, l'Allier, le Tarn et le Tarn et Garonne. La nuit prochaine, les minimales seront voisines de 20°."

Le phénomène devrait se poursuivre "lundi et mardi, les températures seront encore très élevées. Dans l'après-midi elles seront, sur les départements placés en vigilance orange, souvent comprises entre 34 et 36 degrés, 37 degrés sont attendus à Albi."

Et de préciser : "sur le reste du pays, il fera aussi chaud avec des maximales comprises souvent entre 30 et 35°. Sur Paris la température maximale prévue pour lundi est de 32 degrés."

Les bons réflexes