Canicule : Nantes, ville la plus chaude de France dans la nuit de mercredi à jeudi et le pire est à venir

Avec un peu de retard par rapport au reste de la France, la canicule est bien arrivée sur Nantes et la Loire-Atlantique. Il faisait encore 29,8° à minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi, température la plus élevée en France. Et, ce jeudi, ses records de chaleur vont être battus.

La vague de chaleur a touché la Loire-Atlantique et la Vendée ce mercredi. Les deux départements sont en vigilance orange pour la canicule et les relevés de température confirment qu'il fait très, très chaud pour un mois de juin. Et le pire est à venir avec le pic de la canicule ce jeudi. On devrait battre des records de températures à Nantes.

Déjà, dans la nuit de mercredi à jeudi, Nantes était la ville la plus chaude de France avec 29,8° relevés à minuit devant Bordeaux. À 5h, il faisait encore plus de 26 degrés.

Les records de température pour un mois de juin vont être battus

Et ça va encore grimper ce jeudi ! Avec 40 degrés annoncés en Loire-Atlantique, c'est-à-dire la température la plus élevée jamais relevée au moins dans le département. Nous avons regardé les archives, jusque là, le jour où il avait fait le plus chaud, en juin, à Nantes, c'était le 30 juin 2015 avec 37,1°.

Peut-être aussi le record de température absolu

Le record absolu de température relevé à Nantes pourrait tomber lui aussi. En tous cas, il sera égalé : 40,3° le 12 juillet 1949. Malgré cela, aucune école ne devrait être fermée ce jeudi, ni en Loire-Atlantique, ni en Vendée où il va faire encore plus chaud avec 41° annoncés. Le précédent record pour juin c'était en 1986 avec 36,9° le 27 juin.

On vous rassure, ça doit ensuite baisser un peu à partir de vendredi.