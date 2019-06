Canicule : où trouver de la fraîcheur à Paris ?

La ville de Paris a activé le plan de canicule de niveau 3, et met en place plusieurs dispositifs pour que les parisiens puissent se rafraîchir à tout moment de la journée et de la nuit.

Paris, France

Gros coup de chaud sur toute la France dès ce lundi, avec une canicule attendue pour toute la semaine selon les prévisions de Météo France. La ville de Paris remet donc en place plusieurs dispositifs d’accompagnement pour les habitants. Tous les points frais sont visible sur la carte de l'application "Extrema Paris".

De quoi se rafraîchir

Il y a à disposition 1 200 fontaines pour boire dans la capitale. Ce plan canicule prévoit aussi la mise en place de 48 brumisateurs, et de 35 fontaines pour boire mais aussi se rafraîchir avec un système là aussi de brumisateur. Des salles rafraîchissantes vont être ouvertes dans les établissements publics comme les EPHAD et les mairies d'arrondissement.

Vigilance accrue pour les SDF, les enfants et les personnes âgées

Pour les personnes qui sont à la rue, les maraudes vont s'intensifier et 5 000 gourdes vont être distribuées. Les horaires des accueils de jour et des bains douches changent et sont consultables sur Paris.fr. Des "kits canicule" vont être distribués dans les crèches et les écoles. des ventilateurs seront installés et des gourdes distribuées.

Pour les personnes vulnérables, le fichier "Chalex" est en place. Les personnes (pour beaucoup des personnes âgées) qui sont sur ce fichier seront appelées par les services de la mairie. Si elle ont besoin, un véhicule leur sera proposé pour aller aux points de rafraîchissement. Il est possible d'être intégré au fichier en appelant le 39 75.

13 parcs et jardins ouverts la nuit dès lundi