Bourges, France

Alors que les orages arrivent sur le Berry, mettant ainsi fin à cinq jours de canicule, les services de météo france Bourges ont relevé ce mardi après-midi des températures maximales dépassant les 37 degrés dans l'Indre et le Cher, avec un pic à 38.1 degrés à Orval (18).

Températures maximales du mardi 7 août

Pour ce qui est du département du Cher, il a été relevé 38.1 degrés à Orval, 37.7 à Ourouer-les-Bourdelins et 37.6 à Bourges. Dans l'Indre, le mercure aussi a franchi la barre des 37 degrés : 37.7 relevés à Montgivray, 37.4 à Reuilly et 37.2 à Chateauroux.

Des orages attendus dans la soirée

Le département du Cher a été placé en vigilance orange aux orages ce mardi après-midi, l'Indre reste en vigilance jaune. On annonce des orages pouvant être localement forts en début de soirée et en début de nuit, accompagnés de grêle et de rafales de vents de l'ordre de 80 à 100 km/h, voire localement 110 km/h.

Ces orages devraient s'apaiser progressivement au cours de la nuit prochaine. Cette alerte est valable à compter de ce mardi soir 20h jusqu'à mercredi matin 6h. Les autorités locales vous invitent à redoubler de vigilance dans vos déplacements.