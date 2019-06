Canicule : plus que 32 départements en vigilance orange, un mort en Vaucluse, des incendies dans le Gard

La canicule persiste mais Météo France a revu sa carte de vigilance ce dimanche matin, passant à 32 départements en orange. La chaleur a des conséquences graves : dans le Vaucluse, un cyclotouriste a succombé à un coup de chaud. Dans le Gard, plus de 500 hectares ont brûlé.

La vigilance orange pour la canicule a été levée dans le nord ouest et ne concerne plus que 32 départements ce dimanche alors qu'ils étaient 75 la veille. Météo France constate que le rafraîchissement s'est déjà bien amorcé sur le nord et sur une grande moitié ouest du pays. "L'épisode caniculaire se limite maintenant à une grande partie est du pays", écrivent les prévisionnistes dans leur bulletin de vigilance.

Attention cependant, dans les départements maintenus en vigilance orange, les températures maximales seront supérieures à 35 degrés prévoit Météo France.

Attention également au retour des orages : sur le Massif central, le Jura et les Alpes, les nuages deviendront menaçants, avec des averses et des orages avant la fin d'après-midi et localement un risque de chute de grêle et des rafales de vent.

Le plus dur est passé

Après les records de vendredi, (45,8°C à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard), Météo France relevait samedi vers 15h "des températures maximales autour de 35 degrés en région parisienne, et entre 35 et 40 voire 41 degrés en pointe du Sud-Est au Centre-Ouest, jusque sur l'Occitanie".

L'arrivée d'une masse d'air plus fraîche et plus nuageuse par le nord-ouest du pays, permet de quitter cet épisode de canicule. Dans les départements qui repassent en vert, les températures peuvent baisser de 8 à 10 degrés.

Lundi, la baisse des températures se poursuivra par le nord et l'ouest mais il faudra attendre mardi pour voir l'ensemble du pays retrouver des températures moins élevées, mais qui devraient rester au dessus des normales de saison sur la moitié sud du pays.

Une victime dans le Vaucluse, des incendies et des épreuves sportives perturbées

La canicule exceptionnelle de vendredi dans le Vaucluse a fait un mort, arrivé en hyperthermie à l'hôpital, selon la préfecture du Vaucluse. Il s'agit d'un cyclotouriste qui a pratiqué une activité intense en montagne. Entre vendredi matin et samedi midi, six personnes ont été hospitalisées. Outre la personne décédée, un autre a un "pronostic vital engagé".

Dans l'Ariège, un participant à une course cycliste est décédé à la suite d'un arrêt cardiaque, sans que l'on sache si la chaleur est à l'origine de la mort. Le parquet de Foix annonce l'ouverture d'une enquête pour préciser les circonstances de sa mort du cyclotouriste. L’Ariégeoise Cyclosportive, qui organise l’événement, avait annoncé l'arrêt de la course avant midi, "suite à de trop nombreux malaises dus à la chaleur".

A Nice, les organisateurs de l'ironman de dimanche, un super triathlon, ont diminué la longueur des épreuves : il y aura bien 3,8 km de nage pour démarrer, mais 30 km de vélo et une dizaine de km de course à pied ont été retirés du parcours.

La chaleur de cette fin de semaine a favorisé des départs de feu dans le sud, notamment dans le Gard où plus de 500 hectares sont partis en fumée. Il y a eu 22 blessés légers : des pompiers et gendarmes souffrant d'un coup de chaud et un sexagénaire avec des brûlures au deuxième degré sur un bras. Au moins un incendie était d'origine criminelle : à Quissac, un pyromane déjà connu de la justice a été interpellé.

Dans l'après-midi, de nouveaux départs de feu étaient signalés dans le Gard, à Nîmes et Saint-Gilles.

Conséquence moins connue de la canicule : une vague d'intoxication au monoxyde de carbone : 24 cas ont été recensés par les pompiers du Bas-Rhin depuis le début de la vague de chaleur. Les fortes températures peuvent altérer la bonne évacuation des gaz de combustion.

Circulation différenciée reconduite

Sur les routes, les villes de Paris, Marseille, Strasbourg et Lyon avaient reconduit la circulation différenciée ce samedi, en raison de la pollution à l'ozone. En Île-de-France, Airparif prévoit pour dimanche un nouveau dépassement du seuil limite d'ozone. Conséquence, la circulation différenciée est reconduite à Paris pour la journée de dimanche. Comme depuis mercredi, seuls les véhicules équipés d'une vignette Crit'Air de 0 à 2 pourront circuler dans la capitale, ou dans le périmètre situé à l'intérieur à l'A86, jusqu'à minuit.

A Marseille, la circulation différenciée est étendue jusqu'à lundi. Elle n'autorise que les véhicules équipés d'une vignette Crit'Air de 0 à 3 dans le centre-ville. La stationnement est gratuit pour les résidents et doublé pour les non-résidents. A Strasbourg, la circulation différenciée était maintenue pour la journée de samedi. La mesure concernera l'Eurométropole. Les vignettes Crit'Air 4 et 5 seront privées de circulation dans les 33 communes de l'agglomération.

A Lyon et Villeurbanne, la circulation différenciée est reconduite jusqu'à dimanche. Elle y est mise en place depuis mercredi et suivra le même schéma. Seuls les véhicules équipés des vignettes Crit'Air de 0 à 2 pourront circuler. Cette restriction s'applique à l'intérieur des deux communes, en excluant notamment les boulevards périphériques et les accès autoroutiers.