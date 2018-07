Le thermomètre n'en finit plus de grimper. Météo France a placé neuf départements en vigilance orange, en région parisienne et dans le Nord. Sont concernés le Nord et les huit départements d’Île-de-France : Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Cet épisode de canicule doit durer au moins jusqu'à jeudi matin, avec des températures supérieures à 30°C pouvant atteindre "33 degrés en région parisienne".