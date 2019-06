Canicule : Pontivy se prépare aux fortes chaleurs

Pontivy, France

« Je n’aime pas trop la chaleur. J’ai connu la canicule de 2003. Au niveau du commerce, on attend du monde. Il y a toujours du monde, surtout dans la soirée », explique Khadija du bar La Bourse, à Pontivy (Morbihan).

Si elle ne réjouit pas tout le monde, la canicule est une bonne nouvelle pour certains commerces. Il y a les bars, mais aussi ceux qui vendent des glaces comme Karine : « On va faire plus de ventes en boissons, en glaces et en granités : les clients en raffolent. On attendait le soleil, on ne va pas s’en plaindre ! »

Protéger les populations fragiles

Les fortes chaleurs peuvent être dangereuses pour les populations vulnérables, comme les enfants. À la crèche des Papillons, on s'organise.

Céline, éducatrice à la crèche "Les papillons" : « On anticipe, on ferme tout : les volets, les rideaux pour préserver la fraîcheur. On est équipés de climatisation, elle est mise en route dès la fin de matinée (...) On propose beaucoup d’eau aux enfants au cours de la journée, et on les dévêtit pour ne pas qu’ils aient trop chauds. »

Pour rester au frais la mairie conseille quelques endroits : la Basilique Notre-Dame-de-Joie, à la Chapelle de la Houssaye ou encore l’Église Saint-Joseph.

Pour ceux qui espéraient pouvoir se rafraîchir à la piscine La Plage, mauvaise nouvelle : elle n'ouvrira pas avant lundi 1e juillet. Autre solution : le Spadium réouvrira ses portes samedi