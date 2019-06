Canicule : pourquoi respire-t-on mal quand il fait chaud ?

Qui dit chaleur, dit pollution à l'ozone. Les pics les plus importants sont prévus en région Provence-Alpes Côte d’Azur (Vaucluse et Bouches-du-Rhône). L’Île-de-France se tient également prête à déclencher la circulation différenciée. Et avec ce cocktail chaleur ozone on va avoir du mal à respirer.

En raison de l'épisode de canicule et de l'absence de vent des pics de pollution à l'ozone sont attendus. Entre la pollution et la chaleur nous auront de plus en plus de difficulté à respirer.

Première alerte de pollution à l'ozone

Dès mardi le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône ont déclenché l’alerte de niveau 1. Des restrictions de circulation mises en place en Isère.

A Paris où un épisode de pollution pourrait avoir lieu mercredi, la Ville a demandé lundi soir la mise en place de la circulation différenciée. La métropole Lyon a fait de même. Mardi matin, le ministre de la Transition énergétique François de Rugy doit présenter un nouveau dispositif d'automatisation de la circulation différenciée en fonction des seuils de pollution.

En cas de circulation différenciée, les voitures Crit'air 3 ne pourront plus circuler sur la capitale.

Pourquoi est-il plus difficile de respirer quand il fait chaud ?

Plus il fait chaud, plus nous dépensons d’énergie pour réguler la température de notre corps. On se fatigue plus vite, on a du mal a respirer. Les asthmatiques et les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), doivent être particulièrement vigilantes. L'exposition à la chaleur peut entraîner des évanouissements, syncopes, épuisement. Le coup de chaleur est une urgence médicale qui nécessite des mesures immédiates. La chaleur peut encore exacerber les maladies cardiovasculaires, rénales, pulmonaires ou psychiatriques.

Pourquoi canicule et pollution sont-elles souvent simultanées ?

Les vagues de chaleur sont souvent accompagnées de hautes pressions atmosphériques, créant ainsi une couche d'air stagnant au dessus du sol. Lorsque cela se produit au dessus des villes, les particules polluantes restent captives et l'intensité de la pollution augmente.

En plus lorsqu'il fait chaud, nous utilisons plus la climatisation dans les bâtiments et dans les voitures. Cela augmente la consommation d'énergie ce qui est source d'une pollution additionnelle.

Le soleil et la chaleur peuvent transformer les polluants primaires en polluants secondaires qui peuvent être encore plus toxiques.