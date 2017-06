Canicule : quatre départements de Rhône-Alpes maintenus en alerte orange

Depuis 16 heures ce samedi, seuls quatre départements restent en vigilance orange "canicule" : le Rhône, l'Isère, la Drôme et l’Ardèche. Météo France y maintient l'alerte jusqu'à dimanche en raison des températures élevées qui vont durer toute la nuit.

Il ne reste que quatre départements en vigilance orange à la canicule ce samedi après-midi. Alors que de très fortes températures ont touché la région Auvergne-Rhône-Alpes cette semaine, seuls l'Isère, le Rhône, la Drôme et l'Ardèche sont maintenus en vigilmance orange à la "canicule" pour le reste du week-end annonce Météo France.

Nuit la plus chaude du mois de juin

Ce samedi, plusieurs villes ont "battu leur record de nuit la plus chaude observée en juin avec un maximum de 25.1 degrés à Orange (84), 24.6 degrés à Montélimar (26)". Dans l'après-midi, samedi, les "températures sont en baisse" par rapport à vendredi, mais elles restent encore souvent supérieures à 30-35 degrés, notamment en Drôme et en Ardèche.

Encore très chaud la nuit

Les températures minimales resteront également très élevées dimanche matin sur les quatre départements maintenus en vigilance orange, fréquemment supérieures à 20 degrés. La baisse des températures maximales sera plus sensible dimanche où l'on ne dépassera plus les 28 à 32 degrés.