Canicule : quatre départements toujours en alerte orange ce mercredi

La vigilance orange canicule est maintenue ce mercredi matin dans quatre départements : le Rhône, la Loire, la Saône-et-Loire et le Jura, selon le bulletin de Météo-France. Les maximales resteront élevées, de 30 à 32 degrés, sur ces quatre départements toujours en vigilance. La vigilance est levée sur le Puy-de-Dôme et l'Allier.

Fin de la canicule "entre mercredi et jeudi", orages et pluie à prévoir

Météo-France prévoit "une baisse sensible" des températures maximales dans la journée. Cette période caniculaire "devrait cesser entre mercredi et jeudi, grâce à l'arrivée d'une dégradation pluvio-orageuse se mettant en place du sud-ouest au nord-est du pays", prévoit l'organisme. Le temps maussade et orageux doit s'installer dès ce mercredi matin sur les trois quarts du pays, prévoit Météo France. laissant l'extrême sud-est plus calme. C'est en soirée de mercredi que les orages pourront devenir plus forts et plus organisés, sur un axe allant de l'Auvergne au Lyonnais et à la Bourgogne, gagnant ensuite vers la Franche-Comté. La vigilance reste jaune pour le moment.