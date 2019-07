CANICULE : records de chaleur battus dans le Nord, patinoire et piscines font le plein

Valenciennes, France

Pour être sûr d'être bien au frais rien de tel que la patinoire Valigloo de Valenciennes, 10 à 12° au thermomètre de quoi remettre les vestes et les capuches. Mais certains n'ont même pas eu peur du choc thermique et patinent en short et débardeurs comme ces ados d'un centre de loisirs qui devaient aller dans un labyrinthe de mais et qui se sont repliés sur la patinoire pour éviter les coups de chaud.

Des changements de programme qui font les affaires de Valigloo qui a doublé sa fréquentation avec cette canicule. Même chose au centre aquatique de Saint-Amand les Eaux, même si l'eau est entre 27 et 30° ça rafraîchit quand même assure Yannick qui est venu de Rieulay avec ses enfants.

La piscine qui a aussi explosé ses ventes de glaces, rupture de stock mardi et "200 à 250 glaces vendues par jour contre une petite cinquantaine en temps normal", se réjouit Franck Baudoux, le directeur.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Dans les centres commerciaux, et à la bibliothèque pour être au frais

Moins frais mais quand même agréable, l'espace plage climatisé du centre commercial Place d'armes à Valenciennes. Les chaises sont prises d'assaut. Francisco agite frénétiquement son éventail, l'andalou qui vit au bord de la mer et qui a la clim chez lui a du mal à supporter l'appartement non climatisé de son ami

C'est horrible ! je suis au bout de ma vie ! Je vais rester ici jusqu'à ce que ça ferme et après j'irai dans une cafétéria, et je ne rentre qu'à 23h !

Et puis autre option un peu plus chaude la bibliothèque, certains se sont réfugiés dans les alcôves pour passer leur après midi comme Thibaut et sa copine qui lisent des mangas installés sur des coussins.

La bibliothèque qui propose en plus de l'eau fraîche, et même des transats pour bouquiner comme à la plage.