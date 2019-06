Canicule : records de chaleur battus en Lorraine

36.9 degrés enregistrés à Nancy, ce mercredi 26 juin, à 17h; 36.5 à Epinal et Metz et le record pour Maxey-sur-Vaize, en Meuse : 37.4 degrés. Des températures inédites en cette période de l'année. Elles n'avaient encore jamais été atteintes en juin dans la cité ducale. En Moselle, il faut remonter à 1947 pour trouver un équivalent. "C'est la première fois qu'une vague de chaleur arrive aussi précocement en Lorraine", confirme Bruno Cunin, le chef du centre météorologique de Nancy-Tomblaine. Les 4 départements lorrains sont en vigilance orange à la canicule.

Doit-on s'inquiéter pour la suite de l'été?

Le prévisionniste se veut rassurant : "Ce n'est pas cette vague de chaleur qui va déterminer la tendance de l'été 2019". Malgré tout, précise t-il, au vu des prévisions saisonnières, "le trimestre juin-juillet-août sera plus chaud que la normale".

Graphique comparatif entre 1947, 2003 et 2019 - Météo France

Une évolution liée au changement climatique

Et mieux vaut s'habituer à de telles températures. Bruno Cunin compare les variations climatiques à une corde agitée par deux enfants : "Le climat des années passées fait de petites ondulations, explique t-il, _mais actuellement les contrastes deviennent plus importants, les ondulations plus ample_s". Résultat : des excès en chaleur et en froid qui seront de plus en plus marqués. "Les températures actuelles moyennes sont nettement plus élevées que dans les années 50 à 70", rappelle le spécialiste.