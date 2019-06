Canicule: "sauver la planète sera douloureux", l'astronaute Thomas Pesquet lors d'un déplacement sur la terre mayennaise

Louverné, France

Thomas Pesquet était ce vendredi l'invité exceptionnel du site Echologiaà Louverné. Le célèbre astronaute français est venu parler environnement, transition écologique, et en pleine canicule son message a fait mouche.

Tout le monde doit diminuer son confort", Thomas Pesquet

Il est persuadé que la prise de conscience viendra des jeunes générations.

Thomas Pesquet sur le site Echologia en Mayenne © Radio France

Et Thomas Pesquet prévient : pour améliorer les choses, pour éviter des vagues de chaleur à répétition, dans un avenir proche, il faut que chacun d'entre nous fasse des efforts : "sauver la planète ça va être douloureux pour tout le monde. Tout le monde doit changer son mode de vie et diminuer son confort. Les gens veulent qu'on sauve la planète mais ensuite quand on voit que les mesures vont impacter notre confort on n'a plus tellement envie. Il faut que tout le monde se regarde en face. On laisse la planète aux jeunes dans l'état que nous connaissons. Ils en ont conscience. Je suis un peu optimiste quand même. Ce sera une composante de leur vie. Est-ce que ça va assez vite ? On verra bien".

On ne devrait pas attendre qu'il y ait des canicules en France pour trouver ça inquiétant"

Interrogé sur l'épisode caniculaire qui sévit depuis trois jours en France, l'astronaute estime que "c'est drôle que les gens le découvrent quand ça les touche. On se dit 'ah oui ! le changement climatique'. Mais le changement climatique, partout dans le monde, tous les jours, il y a des preuves scientifiques qu'il y a des bouleversements. On ne devrait pas attendre qu'il y ait des canicules en France pour trouver ça inquiétant. La première chose à faire, c'est de réfléchir chacun d'entre nous à nos gestes qui ont un impact sur l'environnement".