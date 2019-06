Canicule : un château du Loiret transformé en centre d'hébergement d'urgence

En réaction à l'épisode caniculaire, la préfecture du Loiret a ouvert 39 places d'hébergement d'urgence en plus au château de la Brossette, à Chanteau. Et depuis le début de ce dispositif spécial, les lieux ne désemplissent pas.

Avec les températures extrêmes qui s'abattent sur toute la France depuis plusieurs jours, certains gestes de la vie quotidienne sont devenus pénibles pour la plupart d'entre nous. Mais pour ceux qui vivent dans la rue, cette période est extrêmement difficile.

à lire aussi Tours : le gymnase Racault transformé en dortoir pour les plus fragiles pendant la canicule

En réaction, Julien Denormandie, le ministre chargé de la vile et du logement a demandé aux préfectures de prendre toutes les mesures nécessaires pour accueillir les personnes les plus vulnérables.

Des places d'hébergement supplémentaires dans tout le Loiret

Dans la métropole d'Orléans, les sans abris peuvent appeler le 115 pour essayer d'obtenir l'une des 900 places d'hébergement ouvertes à l'année. Face à l'afflux des demandes, environ trente places supplémentaires ont été ouvertes dans l'ensemble du Loiret, et trente-neuf lits ont été installés ce mercredi au château de la Brossette à Chanteau.

Le dispositif canicule va encore plus loin selon Ludovic Pierrat, le secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret : "Nous avons demandé d'ouvrir les accueils de jour plus longtemps à Orléans, Montargis, Pithiviers et Gien. Nous avons également renforcé les maraudes pour distribuer de l'eau aux sans abris qui sont à la rue."

"On distribue trois repas par jour, et on respecte l’équilibre alimentaire"

Au château de la Brossette, les personnes accueillies peuvent rester la nuit mais aussi la journée, histoire d'éviter les heures les plus chaudes de la journée. Nadia Sergent est la directrice habitat-santé de l'association Imanis qui gère l'hébergement d'urgence installé à Chanteau : "On est dans un château ! Donc effectivement en fermant les volets on a un lieu bien plus frais qu'à l'extérieur. On distribue trois repas par jour, et on respecte l’équilibre alimentaire nécessaire durant cette canicule, donc surtout des produits frais. Il y a deux personnels sur le site, et la nuit une personne est présente pour la veille, si nécessaire."

Des places limitées

Pour obtenir une place, il faut appeler le samu social (le numéro de téléphone 115), mais les requérants ne sont pas certains d'en avoir une. La priorité est donnée aux personnes vulnérables explique Nadia Sergent : "Tous les jours on compte le nombre de places disponibles. Elles sont données selon des critères de vulnérabilité. Les enfants sont prioritaires, histoire qu'ils soient mis en sécurité avec leurs parents. Il y a aussi les personnes malades et les femmes enceintes."

Depuis mercredi, jour de l'ouverture de ces places d'hébergement supplémentaires, le château est plein chaque soir. Ces trente-neuf lits supplémentaires devraient être fermées lundi 1er juillet au matin.