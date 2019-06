Canicule : un pic de chaleur prévu pour samedi dans la Somme

35 degrés attendus au plus fort de ce samedi à Amiens !

Amiens, France

La canicule ce n'est pas (encore !) pour aujourd'hui dans la Somme ! Avec 28 degrés relevés à Amiens au plus fort de la journée, notre territoire est bien en deçà des 41 degrés attendus dans les départements du Lot et de l'Ardèche. Contrairement à 78 départements, la Somme échappe à la vigilance orange canicule prévue par Météo France, qui implique notamment des fermetures d'école, prévues au cas par cas. La raison de ce décalage ? Cette masse d'air chaud nous venant du Sahara, mais qui n'atteint pas encore totalement les terres picardes. A la place, notre département est balayé par des vents continentaux, de nord-est, nous apportant une masse d'air plus fraîche, du moins jusqu'à vendredi soir.

La Somme n'est pas concernée par l'actuelle vigilance météo, contrairement à 78 autres départements © Visactu - Météo France (capture écran)

35 degrés attendus ce samedi à Amiens...

Mais la météo va se réchauffer ce samedi ! La masse d'air chaud va finalement réussir à remonter jusqu'en Picardie, en entrant par le sud et le département de l'Oise. 35 degrés sont attendus à Amiens, soit tout simplement un record à cette époque de l'année. De là, à parler de canicule, il y a toutefois un pas que l'on ne saurait franchir : selon Météo France, le seuil à dépasser est de 18 degrés pour les minimales, 33 pour les maximales, sur trois jours glissants.

Dans la Somme, actuellement, on se rapproche des seuils de canicule... sans les dépasser !" - Christophe Dhoucq, ingénieur prévisionniste pour Météo France

Mais des températures "plus douces" sur la côte picarde !

Dans la Somme, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne ce samedi : la maximale prévue sur la côte picarde atteindra "à peine" les 30 degrés. La conséquence, évidemment, de l'air marin et des vents sur le littoral. Si vous habitez l'Oise, le mercure sera plus élevé ce samedi avec 34 degrés notamment attendus à Beauvais.