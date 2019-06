Canicule : les départements auvergnats en vigilance orange

Auvergne, France

Il fait déjà chaud, et ce n'est pas fini. Les dernières prévisions de Météo France annoncent des températures qui vont grimper jusqu'à jeudi prochain pour atteindre les 40 degrés à l'ombre. On devrait atteindre 42 à Clermont-Ferrand et même 43 à Montluçon en température ressentie. La nuit, la fraîcheur sera toute relative et ne parviendra pas à faire baisser réellement les températures.

S'il fait au moins 19 degrés la nuit et 34 degrés la journée, pour une durée d'au moins trois jours, l'alerte canicule de niveau 3 est déclenché dans les préfectures. Les quatre préfectures auvergnates ont donc décidé cet après-midi d'activer cette alerte orange au cours de l'après-midi de ce lundi.

Les services de l'Etat rappellent les recommandations de base dans cette situation :

Rafraîchir son habitation

• Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure.

• Provoquez des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse.

Se rafraîchir

• Prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains frais, sans vous sécher.

• Restez à l’intérieur de votre habitat dans les pièces les plus fraîches et au mieux, dans un espace rafraîchi.

• En l’absence de rafraîchissement, passez au moins 2 ou 3 heures par jour dans un endroit frais : grands magasins, cinémas, lieux publics.

Se désaltérer

• Buvez régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins 1 litre et demi à 2 litres par jour, sauf en cas de contre-indication médicale.

• Ne consommez pas d’alcool, qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation.

• Évitez les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrées (sodas) car ces liquides augmentent la sécrétion de l’urine.

• En cas de difficulté à avaler les liquides, prenez de l’eau sous forme solide en consommant des fruits (melons, pastèques, prunes, raisins, agrumes) et des crudités (concombres, tomates, sauf en cas de diarrhées), boire de l’eau gélifiée.

• Accompagnez la prise de boissons non-alcoolisées d’une alimentation solide, en fractionnant si besoin les repas, pour recharger l’organisme en sels minéraux (pain, soupes, etc.).

• Évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage, etc.) .

Aider ses proches

• Aidez les personnes dépendantes (nourrissons et enfants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes souffrant de troubles mentaux) en leur proposant régulièrement des boissons, même en l’absence de demande de leur part.

• Appelez régulièrement vos voisins et/ou vos proches âgés et/ou handicapés pour prendre régulièrement de leurs nouvelles.