Canicule : vigilance orange maintenue pour 47 départements, rafraîchissement vendredi par l'ouest

La fin de l'épisode de canicule s'annonce pour vendredi sur une grande partie de la France, à l'exception du quart Sud-Est et près de la Méditerranée où les fortes chaleurs au contraire vont s'intensifier. 47 départements sont encore en vigilance orange canicule.

Il était attendu avec impatience : le rafraîchissement arrive vendredi par l'ouest, avec des orages sur les massifs, selon les prévisions de Météo France. 47 départements étaient toujours en vigilance orange canicule jeudi soir, contre 67 au début de l'épisode caniculaire, en début de semaine. "On va lentement mais sûrement aller vers la fin de cet épisode (...). Ce week-end, on n'en parlera plus du tout, sauf peut-être localement dans le Sud-Est", indique François Gourand, prévisionniste à Météo France.

38,3°C relevés jeudi à Toulouse

Les températures maximales ont à nouveau été élevées jeudi après-midi (entre 33 et 36°C) avec des pointes à 37°C ou 38°C de l'ouest de l'Occitanie vers le Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne, la Champagne et l'Alsace. Sur l'Est, jeudi aura été la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire. Quelques records pour un mois de juin ont été battus. Avec 36,2°C, Nancy a battu son record de 2002 (36,1°C). On a relevé 34,7°C à Langres (contre 34,1°C en 2011)et 36,4°C à Dijon (contre 36°C en 1947), précise à l'AFP le prévisionniste François Gourand. Il a fait très chaud aussi à Toulouse, sans cependant que soit établi un nouveau record mensuel : 38,3°C, "la deuxième valeur la plus importante en juin dans cette ville depuis 1947".

Coups de chaud à l'école

En Charente, quatre élèves de 7 à 12 ans d'une école élémentaire ont été hospitalisés pour hypothermie, sans que leur état inspire d'inquiétude particulière. Vingt-et-un autres ont été soignés sur place par les pompiers. Dans le Bas-Rhin, à Barr, cinq adolescents d'un même collège ont dû être transportés à l'hôpital après un coup de chaud à la mi-journée : ils jouaient au football en plein soleil quand ils ont été pris de maux de tête et de ventre.

#Alsace #canicule : coup de chaud au collège de Barr : 5 élèves transportés à l'hôpital https://t.co/5syEe4bims pic.twitter.com/IMlluuOlVk — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) June 22, 2017

À l'école Louis Pasteur à Vendôme (Loir-et-Cher), les cours en maternelle et en primaire (200 élèves) ont été suspendus pour les après-midis de jeudi et vendredi. Même décision pour la journée de jeudi dans un collège et une école élémentaire de Limoges.

Inquiétude face aux ouvertures "sauvages" de bouches incendie en Ile-de-France

Depuis dimanche, un millier d'ouvertures "sauvages" de bouches incendie ont été recensées à Paris et dans les trois départements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne, selon les sapeurs-pompiers. En conséquence, la Brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP), qui a la charge de la capitale Paris et des trois départements de la petite couronne, a enregistré une "embolie" d'appels indus, a expliqué à l'AFP un de ses porte-parole. La fermeture de ces bouches n'est pas du ressort de la BSPP mais des mairies d'arrondissement ou de commune, a-t-il ajouté.

"Ces actes sont un problème pour les services de secours, ça encombre les lignes (téléphoniques) et ça crée une pénurie d'eau pour les interventions incendie. Il y a également un risque électrique en raison des geysers produits (si l'eau touche des lignes ou installations électriques notamment, ndlr) ou en cas d'infiltrations souterraines, et aussi un risque plus élevé d'aquaplanning ou de glissades", souligne-t-il. L'ampleur du phénomène "devient critique" en Ile-de-France, a également déploré jeudi le groupe Veolia, qui distribue l'eau de 150 communes autour de Paris. "La journée du mercredi 21 juin a vu le phénomène des ouvertures intempestives de bouches et poteaux incendie prendre une ampleur non connue à ce jour, qui devient critique", a affirmé Veolia dans un communiqué.

Canicule : 500 ouvertures sauvages de bouches à incendies mercredi en Île-de-France https://t.co/fy8sCR3hBT pic.twitter.com/zv43NeTZzb — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) June 22, 2017

Victoire des conducteurs de bus en jupe

Une bonne nouvelle enfin en cette nouvelle journée de canicule. À Nantes, les conducteurs du réseau de bus et tram de la TAN, qui étaient venus travailler en jupe mardi pour protester contre les conditions vestimentaires imposées par leur direction ont finalement obtenu gain de cause : le port du bermuda est désormais autorisé en période de canicule.