Canicule : les écoles vont-elles fermer au plus fort du pic de chaleur ?

La canicule qui touche le pays depuis le début de cette semaine va s'intensifier, avec des températures annoncées au-dessus de 40 degrés dès mercredi, et une chaleur encore plus étouffante jeudi et vendredi. Les écoles vont-elles fermer pour préserver les enfants de cette chaleur ?

Avec des températures qui vont dépasser la barre des 40 degrés à partir de ce mercredi, et vont encore grimper jeudi et vendredi, la canicule va s'intensifier d'ici la fin de la semaine. 65 départements sont placés en vigilance orange "canicule" par Météo France. Alors que l'examen du brevet des collèges, qui devait se tenir jeudi et vendredi, est reporté à la semaine prochaine, des syndicats de professeurs et des enseignants appellent l’Éducation nationale à fermer les écoles jeudi et vendredi, au plus fort du pic de chaleur.

Un cas par cas qui fait polémique

Ce mardi sur franceinfo, le ministre de l'Éducation a répété que les décisions de fermer les écoles étaient à prendre au cas par cas par les responsables locaux, à savoir les directeurs d'écoles en liaison avec le rectorat et le préfet. "Vous avez dans la grande majorité des cas des écoles, collèges et des lycées qui sont dans un bon état thermique, mais pas toutes et pas tous, donc ce sera notamment dans ce genre de cas qu'on sera en situation d'avoir tout simplement à fermer l'établissement. Mais il peut y avoir des solutions intermédiaires, vous pouvez par exemple avoir cours le matin et pas l'après-midi", a-t-il expliqué.

Une liste de recommandations "pas applicables" pour les syndicats

Dimanche, le ministère de l'Education avait envoyé aux chefs d'établissement une liste de recommandations à suivre pour s'adapter à la vague de chaleur : "Vérifiez la fonctionnalité ou l'installation de stores et/ou de volets", "étudier les possibilités de limiter les entrées de chaleur dans les salles", "disposer d'un thermomètre par salle", ou encore "distribuer régulièrement de l'eau à température ambiante". Le ministère recommande aussi aux professeurs et personnels des écoles, collèges et lycées d'être "attentifs à tout signe tels qu'une grande faiblesse, des étourdissements, des vertiges".

Des consignes diversement appréciées par des enseignants, qui rappellent que de nombreuses écoles ne possèdent ni rideau ni stores pour protéger les baies vitrées, ni cour ombragée, ni isolation. La co-secrétaire générale et porte-parole du SNUipp-FSU, Francette Popineau, a estimé ce mardi sur franceinfo que les précautions demandées par le ministère de l'Éducation nationale "ne sont pour la plupart du temps pas applicables".

"A partir de quelle température doit-on libérer la classe pour préserver la santé des enfants ?" - Francette Popineau, porte-parole du SNUipp-FSU

"Les précautions qui sont données par le ministère et qui sont évidemment des précautions sages, ne sont pour la plupart du temps pas applicables aujourd’hui dans les classes", a expliqué Francette Popineau. "Donc effectivement, il faut qu’on ait des réponses concrètes : à partir de quelle température doit-on libérer la classe pour préserver la santé des enfants ?"

Les enseignants vont-ils exercer leur droit de retrait ?

Quant à savoir si les enseignants exerceraient leur droit de retrait, la responsable syndicale a indiqué à franceinfo que "le droit de retrait évidemment s’applique dans ces cas-là, puisqu’il s’agit de réagir à un danger imminent. Evidemment, les enseignants le feront valoir" Elle a précisé : "On a beaucoup d’appels de collègues qui nous demandent s’ils peuvent faire valoir leur droit de retrait quand ils pensent que leur santé et celle des élèves sont mises en cause et ils ont raison de le faire. Mais pour l’instant, nous n’avons pas de cas avéré", a-t-elle indiqué.

Écoles fermées dans le Val-de-Marne, pataugeoires dans la cour à Dijon

Certaines communes ont pris des mesures radicales : dans le Val-de-Marne, la ville du Plessis-Trévise a décidé de fermer les crèches et les écoles de la ville jeudi et vendredi. Le collège sera aussi fermé. Le maire demande aux parents de garder leurs enfants à la maison, et pour ceux qui n'ont pas de solution, un accueil sera mis en place dans deux centres de loisirs, qui ont des salles climatisées.

A Dijon, les enseignants ont installé une pataugeoire dans l'une des écoles maternelles de la ville. La directrice de l'école a demandé aux parents d'élèves d'apporter serviette et maillot de bain à l'école : "On a le droit de se mouiller, c'est même encouragé", raconte-t-elle à France Bleu Dijon. "Les classes ne sont pas climatisées." L'assistante maternelle explique aussi que cette pataugeoire participe à l’apprentissage des enfants : "On apprend à verser, remplir, vider. les enfants jouent ensemble; ils sont reposés et détendus".