Grand Froid : 400 foyers toujours privés d'électricité mardi soir dans le Cantal

Le préfet du Cantal a décidé d’activer une cellule de crise et appelle à la prudence afin de se prémunir des conséquences des coupures d’électricité. Par ailleurs, les fortes rafales de vent rendent la circulation très difficile.

400 foyers étaient privés d’électricité mardi soir dans le département du Cantal en raison de fortes rafales de vent ayant entraîné des chutes d’arbres sur le réseau électrique. Environ 260 foyers sont impactés sur les communes de Lascelle et Saint-Cirgues-de-Jordanne et 140 autres foyers sur les communes de Vic-sur-Cère, Saint-Martin-Valmeroux et Anglards-de-Salers.

Par ailleurs, plusieurs routes sont actuellement fermées à la circulation notamment du fait de la formation de congères liées au vent. : la RD 39 "Allanche–Pradiers" ; la RD 35 "Col de Bruel–Col de Légal" ; la RD 59 "sortie de Vercuères" vers la RD 60 ; la RD 54 "sortie de Vic-Sur-Cère" et la RD 135 "Côte Rouge". Notez aussi que la circulation est très difficile sur une des voies de la RD 679 entre Allanche et Marcenat.

De nombreux cols sont également fermés à la circulation : ceux de Chamaroux, de Fortunier de Pradiers à Vins Haut (Puy-de-Dôme), d’Aulac, de Légal, du Pertus, de La Grifoul, du Pas de Mathieu, ainsi que les routes d’accès au Col du Pas de Peyrol.

Niveau Grand Froid maintenu dans le Puy-de-Dôme

Dans le Puy-de-Dôme, les automobilistes sont appelés à la plus grande vigilance en raison des conditions hivernale. Il est vivement recommandé d’éviter de s’aventurer de nuit sur des itinéraires secondaires enneigées à plus de 900 m compte tenu des risques de formation de congères, et en aucun cas sur des routes barrées (Sancy, Artense, Cézallier) : Col de La Volpière, Vestizoux, Chamaroux, Col du Chansert, Col du Béal, Col des Super, Col de la Croix Morand après 20h00, Col de la Croix Saint Robert, Col de la Geneste.

Compte tenu des températures inférieures à -10°C annoncées par Météo France cette semaine, la Préfecture du Puy-de-Dôme maintient le département au niveau "grand froid". La Préfète a demandé une extension des horaires de la maraude jusqu'à 6 heures du matin. Cette mesure consolide le dispositif de veille sociale complété vendredi dernier par l'ouverture du gymnase Emile Padner mis à disposition par la commune d'Aubière. 244 personnes ont été hébergées d’urgence par l’État dans le cadre du dispositif plan hiver dans la nuit de lundi à mardi. Enfin, la Préfète a demandé aux services de police et de gendarmerie de porter une attention particulière aux personnes sans abri qu'ils seraient à même de rencontrer dans le cadre de leurs missions quotidiennes de patrouille.