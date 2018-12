Cantal : La station de ski du Lioran ouvre ses portes ce samedi

Le Lioran, Laveissière, France

On va pouvoir skier dans le Cantal ce week-end. La station du Lioran, qui s’étend sur 150 hectares de 1 250 à 1 850 m d’altitude, va ouvrir ce samedi, même si le manque de neige tend un peu tous les acteurs du secteur. _"La pression, elle existe car on a pas des quantités de neige astronomique, mais ça nous permet de rester dynamique"_assure le tout nouveau directeur de la station, Pierre Leduc. Le Lioran, doté de 5 800 lits touristiques et de 44 pistes espère donc que la saison 2018/2019 sera aussi bonne que l'année dernière. Elle avait bénéficié de 111 jours d'ouverture, et vendu 369 103 journées skieurs, pour un prix moyen de 20 euros par skieur.

C est parti pour une nouvelle saison ! Les pistes ouvrent samedi. 12 pistes et 8 remontées mécaniques.

Toutes les infos ici : https://t.co/w9q39m8lTE — Le Lioran (@StationduLioran) December 19, 2018

Les nouveautés cette année en neige et hors-neige

La station ouvrira bien demain samedi, après que la neige soit tombé en milieu de semaine. "On a eu la chance de produire un peu de neige de culture. On a un prévisionnel de 12 pistes pour demain samedi. La météo prévoit un peu de pluie. On peut être amené à revoir notre copie, mais on pourra glisser sur les pistes" du Lioran assure son directeur, confiant.La deuxième station en chiffre d'affaire n'est pas en concurrence avec le Sancy. "Ou plutôt dans une concurrence amicale" glisse Pierre Leduc

Au rayon des investissements, beaucoup de choses ont été faites par le prédécesseur de Pierre Leduc. Cette année, 17 enneigeurs viennent s'ajouter sur la piste du griou. Une nouvelle activité mixant le VTT et le quad électrique va être mis en place cette année, le quad bike. "Il reste des choses à faire, notamment sur le secteur Prat-de-Bouc, et sur le hors neige pour pouvoir nous diversifier au mieux. Nos investissements dépendent des résultats de notre saison d'hiver." Il faudra donc être vigilant aux scores de la station d'ici mars-avril.