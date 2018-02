Les gendarmes et la préfecture du Cantal ont pris un arrêté de circulation sur la RN 122 pour l'ensemble des véhicules, légers et poids lourds. Ils doivent être obligatoirement équipés pour se déplacer sur cet axe.

Cantal, France

La gendarmerie et la préfecture du Cantal appellent l'ensemble des automobilistes à prendre leurs précautions. Il faut obligatoirement être équipé de pneus neiges ou de chaînes pour s'engager sur la RN 122. Cet après-midi, la circulation est particulièrement compliquée de Massiac jusqu'à Maurs.

Vigilance jaune #NeigeVerglas : port d'équipements spéciaux obligatoire sur la RN122 pour tous les véhicules, du mardi 13/02 à 15h30 jusqu'au mercredi 14/02 à 10h00.

Plus d'informations >> — Préfet du Cantal February 13, 2018

Vigilance jaune neige-verglas

Même si les quatre départements auvergnats sont en vigilance jaune, les épisodes neigeux peuvent être localement abondants. C'est actuellement le cas sur le département du Cantal.

Ce mardi après-midi, les gendarmes commencent à bloquer les poids lourds à Vic-sur-Cère et Murat car la neige rend la circulation de plus en plus délicate.

L'arrêté de circulation sur la RN122 est valable jusqu'à ce mercredi matin 10 heures.