Capricornes asiatiques à Royan : nouvelle opération de surveillance

La surveillance des capricornes asiatiques, des insectes envahissants, reprend dans le quartier de Pontaillac à Royan. Une brigade cynophile et des agents de la DRAAF reviennent vérifier les jardins des particuliers entre ce lundi 15 et le 26 avril.

Royan, France

C'est une nouvelle opération de détection des capricornes asiatiques à Royan : la mairie prévient que des agents interviendront à nouveau dans le quartier de Pontaillac à partir de ce lundi 15 avril et jusqu'au vendredi 26 avril. Des agents de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF), accompagnés d'une brigade cynophile.

Les chiens spécialisés sont chargés de vérifier la présence ou non des capricornes asiatiques, des insectes exotiques envahissants détectés à Royan il y a un an. Les chiens vont ainsi vérifier l’efficacité des mesures d'éradication : certains arbres ont été abattus, des rosiers arrachés chez les particuliers, pour tenter d'endiguer leur prolifération.

La mairie de Royan invite donc les riverains concernés à faciliter l'accès de leurs jardins aux agents, au nom de "l’intérêt général" : "Il est de l’intérêt général de s’assurer au plus vite de l'éradication de ces insectes sur notre territoire et cet objectif ne pourra être atteint sans votre coopération et une surveillance renforcée".