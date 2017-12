La tempête Bruno n'a fait que peu de dégâts en Corse, mais le port de Carghjese s'en souviendra. Charles Capodimacci, pêcheur professionnel cargésien, est accouru vers 4h30 sur le port, voyant que le vent s'intensifiait. Il n'a pu que constater les dégâts. Murs éventrés, bateaux trimbalés et matériel hors d'usage. Le système électronique de son bateau.

Les dégâts restent encore à évaluer, mais une première estimation pour ce qui concerne le matériel de pêche, s'élève à 70 000€. Les concessions communales sont en partie détruites. Le Maire de Carghjese, François Garidacci, espère pouvoir engager des procédures d'indemnisation assez rapidement, pourquoi pas en état de catastrophe naturelle.

" C'est une tempête ouest qui est arrivée du large et qui a frappé directement le brise-lame principal. Celui-ci n'a pas suffi, il a été submergé. Aujourd'hui c'est un petit peu apocalyptique. Les plus gros dégâts sont là où il y a les bâtiments et les bateaux entreposés. Je pense aux pêcheurs, leur matériel. J'ai demandé si un classement en catastrophe naturelle était en cours en Corse-Du-Sud pour qu'ils puissent bénéficier d'aides".