La Loire-Atlantique et la Vendée font partie des 40 départements en vigilance orange pour vents violents et vagues-submersion en ce 1er janvier. La tempête Carmen se renforce en milieu de matinée et elle devrait souffler fort jusqu'en fin d'après-midi.

Tout ce 1er janvier, la tempête Carmen va souffler très fort sur la Loire-Atlantique et la Vendée. Nos deux départements font partie des 40 placés en vigilance orange par Météo France. Les rafales ont d'abord touché la Finistère ce lundi en début de matinée. Elles se décalent petit à petit vers l'est. Elles frappent nos côtes de plus en plus fort depuis le milieu de matinée. Le vent pourrait souffler jusqu'à 130 kilomètres/heure sur le littoral et 110 dans les terres. Il y a aussi un risque de vagues-submersion puisque le coefficient de marée est fort.

Plus de bateau entre l'île d'Yeu et le continent

Premières conséquences de la tempête, la compagnie Yeu Continent a interrompu ses liaisons entre l'île d'Yeu et Fromentine. Les deux allers-retours prévus entre 12h45 et 16h30 sont supprimés.

Le pont de Noirmoutier est fermé aux véhicules de plus de deux mètres de haut. Même chose pour le pont de Cheviré à Nantes : il est interdit aux véhicules de plus de deux mètres de haut, aux caravanes, aux véhicules avec remorque et aux deux roues. Sur le pont de Saint-Nazaire, la circulation est réduite à une voie dans chaque sens.

À Saint-Jean-de-Monts, l'estacade est fermée jusqu'à mardi et le premier bain de l'année et reporté à mercredi.

Du vent, de la pluie et des orages

La tempête Carmen s'accompagne d'orages avec des éclairs et de la grêle, comme à Nantes ce lundi aux alentours de 10h30.

Nantes où des rafales jusqu'à 109 kilomètres/heure ont été enregistrées. Elles ont été encore plus fortes ce lundi matin à La-Roche-sur-Yon où le vent a soufflé jusqu'à 111 kilomètres/heure, 115 à Saint-Nazaire.

Il y a aussi des coupures de courant, disséminées sur l'ensemble de la Loire-Atlantique, mais rien de très important pour l'instant selon Enedis.