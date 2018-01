Carmen, une tempête d'hiver "classique" selon Météo France, a commencé à souffler tôt ce lundi matin. Des rafales à 129 km/h ont été enregistrées à Camaret, 109 km/h à la Pointe du Raz à 5h du matin. Ces vents pourraient s'intensifier dans la journée.

C'est pour cette raison que l'ensemble de la Bretagne a été placée en vigilance orange pour les vents violents. La vigilance orange pour vagues submersion est aussi de mise pour le littoral Atlantique car la mer est formée : des creux de sept à huit mètres pourraient être enregistrés aujourd'hui.

En Cornouaille, l'orage gronde et les pluies sont intenses. Les pompiers commencent à être appelés pour des arbres tombés sur les chaussées dans le sud Finistère et des routes sont impraticables dans le nord du département.

2.500 clients privés d'électricité

"A 7h ce matin, les coupures d’électricité concernaient 2 500 clients en Bretagne", selon Enedis. Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, est donc mobilisé pour rétablir l’électricité auprès de ces foyers "dans les meilleurs délais".

130 agents d’astreinte sont sur le pont ce matin et environ 150 autres personnes sont disponibles et prêtes à intervenir si des renforts s’avèrent nécessaires.

Pas de bateau vers les îles

Conséquence directe du mauvais temps : l'annulation des bateaux entre les îles et le continent. La Penn-ar-Bed a suspendu les trajets depuis et vers Ouessant, Sein et Molène. La Compagnie océane a fait de même pour Belle-Ile, Hoedic et Houat. Mais pas de mauvaise suprise pour les gens qui ont réveillonné sur les îles, la plupart étaient prévenus avant d'embarquer.

Le réveillon sur les îles se prolonge ! Copier

Dans la région de Quimperlé, la Laïta est en alerte jaune pour une possible crue. La marée haute est à 16h.

Tous les départements bretons sont en vigilance orange pour vents violents et / ou vagues submersion. - Météo France

Dans le week-end, la tempête Carmen a déjà eu des conséquences.