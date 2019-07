Carnet rose Océanopolis : un bébé manchot est né fin juin

Brest, France

Un nouveau poussin au cœur de la manchotière d’Océanopolis ! Le 27 juin dernier, un poussin manchot papou (Pygoscelis papua) est sorti de son œuf. Le petit se porte bien. Il profite chaque jour de repas régurgités par ses parents, père et mère à tour de rôle. La croissance est rapide et le poussin est de plus en plus visible sous le ventre de ses parents.

Pour arriver à ce résultat, des aménagements d’espace ont été mis en place depuis maintenant plusieurs années : multiplication des espaces de nidification en hauteur et répartition de territoires plus marquée entre les différentes espèces. Un régime alimentaire enrichi en lipides a également été élaboré par l’équipe pour apporter suffisamment d’énergie à ces oiseaux marins au moment de la reproduction.

Toujours pas de nom

Même si les naissances ont lieu sous l’œil des équipes d’Océanopolis, l’intervention humaine est minime puisque ce sont les parents qui se sont chargés de la couvaison et qui gèrent parfaitement l’élevage des poussins.

Le poussin n'a pas de nom mais un code couleur. On a bien proposé de l'appeler "France Bleu Breizh Izel", juste pour rigoler... A suivre !