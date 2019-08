VIDEO - Un bébé oryx très rare est né à l'African Safari près de Toulouse

Plaisance-du-Touch, France

C'est une naissance très importante pour l'African Safari de Plaisance-du-Touch, et pour la biodiversité. Le 23 juin dernier, un petit oryx algazelle est né au zoo. L'espèce a disparu à l'état sauvage dans les années 1980. Dans les zoos et parcs privés, on en compte un millier, lla moitié en Europe. Des projets de réintroduction existent dans les réserves du Tchad, du Maroc, de la Tunisie et du Sénégal. L'oryx algazelle est une grande antilope blanchâtre, sa poitrine et le bout de sa queue sont de couleur fauve.

Le petit oryx mâle est d'ores et déjà visible pour les spectateurs. Sa mère, comme les autres antilopes du zoo n'a pas de prénom. Il n'est pas encore prévu que le nouveau-né soit baptisé.

C'est la quatrième naissance au parc en 2019, la première aussi exceptionnelle.