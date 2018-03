Face aux rumeurs et aux approximations des pro comme des anti-éoliennes, France Bleu Creuse publie la liste des projets éoliens et leur niveau d’avancement dans le département. Un seul nouveau projet a été déposé depuis un an, et deux autres ont avancé vers une autorisation.

Des données fiables, fournies par les services de la préfecture de la Creuse. Il fallait au moins ça pour répondre aux rumeurs, approximations, et autres chiffres hasardeux lancés par les uns et les autres.

France Bleu Creuse a obtenu les chiffres précis des projets éoliens en Creuse, comme l’an dernier à la même époque. Des projets longs à mettre en place, qui parfois n’aboutissent pas. Aussi est-il important de distinguer ceux qui sont validés et vont se réaliser, des autres qui restent largement incertains.

27 éoliennes en projet sur 4 parcs éoliens en Creuse

Outre les 19 éoliennes déjà construites et en fonctionnement en Creuse, 27 éoliennes seront construites dans les prochains mois ou années. Voilà pour ce qui est sûr.

Reste 48 éoliennes virtuellement en projet ailleurs dans le département. Des demandes d’autorisation ont été déposées, mais elles ne sont encore aucunement validées.

Parmi ces projets, 12 éoliennes sont en cours d’autorisation par la préfecture, et 7 ont été refusées par la préfecture sans que les recours soient épuisés. Pour les autres, aucune décision n’a encore été prise.

Quoi de neuf depuis 1 an ?

Depuis le dernier point établi par la préfecture en avril 2017, donc depuis un an, peu de changements. Un seul nouveau projet a été déposé : celui de construire 6 éoliennes à Thauron et Mansat-la-Courrière. Porté par NEOEN, il est pour l'instant en attente d'autorisation.

Par ailleurs deux projets portés par Ecodelta, à Anzême et Saint-Fiel, ont avancé en un an : le permis de construire a été déposé, l'enquête publique conduite, et ils n'attendent plus que le feu vert de la préfecture.

Le détail des projets autorisés

La Creuse compte aujourd’hui 19 éoliennes en fonctionnement, réparties sur trois sites :

- Chambonchard, avec un parc de 6 éoliennes (12 MW) ;

- Bussière-Saint-Georges et Saint-Marien, avec un parc de 9 éoliennes (22,5 MW) ;

- La Souterraine et Saint-Agnan-de-Versillat, avec un parc de 4 éoliennes (8 MW).

Quatre autres projets de parcs éoliens ont été validés par le préfet de la Creuse et vont sortir de terre dans les prochains mois ou années, ce qui représente 27 éoliennes :

- Azérables et Saint-Sébastien, autorisé depuis mars 2010, pour un parc de 10 éoliennes (20 MW) porté par Valorem, au travers de la SARL “Saint-Sébastien et Azérables Energies” ;

- Le Chauchet et Saint-Priest, autorisé depuis juillet 2011, pour un parc de 5 éoliennes (13,8 MW) porté par la société WPD ;

- Viersat et Quinssaines, autorisé depuis juillet 2015, pour un parc de 8 éoliennes (12 MW) porté par NEOEN au travers de la SARL “Centrale éolienne de Viersat” ;

- La Chapelle-Baloue et Saint-Sébastien, autorisé en janvier 2016, pour un parc de 4 éoliennes (8 MW), porté par IEL sous le nom “IEL Exploitation 7”.

Ensuite, il y a huit projets de parcs éoliens qui ne sont pas autorisés aujourd'hui. Soit parce qu’aucune décision n’a été prise, soit parce que les autorisations sont en cours, soit parce qu’ils ont été refusés. Cela représente 48 éoliennes.

Le détail des projets en attente ou refusés

Deux de ces projets, les plus avancés, sont “en cours” d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), c’est-à-dire que l’enquête publique a eu lieu, le permis de construire a été élaboré, et maintenant le préfet doit prendre un arrêté préfectoral pour fixer les modalités de construction, afin d’assurer la protection du patrimoine et de l’environnement :

- A Anzême, un projet de 8 éoliennes (16 à 20 MW) déposé en décembre 2015, et porté par l’entreprise Ecodelta sous le nom “SAS PEW Anzême”. Le permis de construire a été délivré en novembre 2016 ;

- A Saint-Fiel, un projet de 4 éoliennes (8 à 10 MW) déposé en janvier 2016, et porté par l’entreprise Ecodelta sous le nom “SAS PEW Saint-Fiel”. Le permis de construire a été délivré en octobre 2016 ;

Cinq autre projets sont en attente, c’est-à-dire que la préfecture n’a encore pris aucune décision quant à leur réalisation ou non :

- A Lépinas, Peyrabout, Savennes et Sainte-Feyre, sur le Parc des Mont-de-Guéret, un projet de 6 éoliennes (12 MW) porté par l’entreprise Boralex. Le dossier a été déposé en décembre 2015 ;

- A Glénic, un projet de 5 éoliennes (10 à 17,5 MW) porté par l’entreprise Boralex. Le dossier a été déposé en décembre 2016 ;

- A Saint-Dizier-Leyrenne et Janaillat, un projet de 6 éoliennes (12 à 14 MW) porté par l’entreprise WPD, sous le nom “Energie Janaillat”. Le dossier a été déposé en décembre 2016 ;

- A Saint-Hilaire-La-Plaine, un projet de 6 éoliennes (12 MW), porté par l’entreprise Ecodelta, sous le nom “SARL Parc Eolien n°1 des collines du sud guérétois”. Le dossier a été déposé en décembre 2016 ;

- A Thauron et Mansat-la-Courrière, un projet de 6 éoliennes (13,2 à 19,4 MW), porté par l’entreprise NEOEN, sous le nom “Mont de Transet”. Le dossier a été déposé en novembre 2017.

Enfin, un projet a été refusé par la préfecture. Il s’agit du projet de parc éolien à Roches et Genouillac, porté par l’entreprise Ostwind sous le nom “SEPE Les Perrières”, qui prévoyait 7 éoliennes (22 MW). Le dossier a été déposé en 2014, la préfecture l’a refusé en décembre 2015 après un avis défavorable du ministère de la Défense. La zone est en effet sur le couloir de vol à basse altitude des entraînements de l’armée de l’air.