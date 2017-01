CARTE - Eau polluée, quelle est la situation dans le Berry ?

La quasi-totalité des Français peuvent boire de l'eau du robinet sans crainte. Mais près de 2,8 millions de personnes n'ont accès qu'à une eau polluée notamment des pesticides, des nitrates et du plomb. Le point dans le Berry.

Près de trois millions de Français boivent de l'eau polluée : c'est le résultat de l'étude publiée par UFC-Que Choisir ce jeudi. Pesticides, nitrates, plomb... Cette pollution se retrouve principalement dans les petites communes rurales : la faute surtout aux pollutions agricoles. Dans le Berry, la qualité de l'eau n'est pas aux normes dans près de 19 communes.

Légende : en noir, les communes où la qualité de l'eau est "très mauvaise". En rouge, les communes où la qualité de l'eau est "mauvaise".

Dans le Berry, trois communes sont en catégorie "noire" c'est-à-dire avec une eau de qualité très mauvaise qualité : Martizay (Indre) pour une pollution au sélénium (un oligo-élément naturel toxique lorsqu'il est présent à forte dose dans l'eau), Argent-sur-Sauldre (Cher) pour une pollution aux nitrates, Marseilles-les-Aubigny (Cher) pour une pollution aux bromates et à Tendu (Indre) pour une pollution aux pesticides. Quinze communes de l'Indre et du Cher sont également en catégorie "rouge", c'est-à-dire avec une eau de mauvaise qualité. Primelles, Lunery, Montigny, Foëcy, Saint-Céols, Cerbois, Lury-sur-Arnon et Chéry dans le Cher. Dans l'Indre, la commune de Pellevoisin et la majeure partie des communes alentours (Ecueillé, Frédille, Heugnes, Préaux, Selles-sur-Nahon et Villegouin : elles font toutes partie du même syndicat des eaux), sont en catégorie rouge pour une pollution au sélénium.