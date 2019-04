CARTE : Greenpeace alerte sur la pollution de l'air dans les écoles et crèches de Strasbourg

Strasbourg, France

Greenpeace a réalisé une étude sur la pollution de l'air au dioxyde d'azote autour des écoles et crèches dans l'agglomération strasbourgeoise. Les résultats sont alarmants : 126 établissements, soit un tiers des établissements étudiés, se trouvent à moins de 200 mètres d'une zone dépassant la norme française et européenne de 40µg/m3. Vingt écoles et crèches se trouvent même à moins de 50 mètres d'une zone extrêmement polluée.

Principal responsable : le trafic routier

Le principal responsable, à 58 %, c'est le trafic routier. Et les risques pour les enfants sont graves. "Les enfants sont beaucoup plus sensibles au dioxyde d'azote que les adultes, car leurs organes sont encore en formation. Et comme ils sont petits, ils sont aussi plus proches du sol et donc à portée de cette pollution", explique Lucille Auger, porte-parole de Greenpeace à Strasbourg.

La France devra s'expliquer devant la Cour de justice européenne pour le dépassement des seuils de pollution de l'air, notamment à Strasbourg.