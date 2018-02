Brrrrrrrrrrrr. Alors que la France continue de grelotter ce mercredi, la nuit dernière a été la plus froide de l'hiver.

Record à -17°C dans la Marne, jusqu'à -14°C à Saint-Etienne

Selon Météo France, les températures minimales relevées sous abris ont souvent été inférieures à -10°C sur un vaste tiers nord-est du pays.

On a relevé -10°C à Lyon, -11°C à Reims, Strasbourg, Besançon et Dijon. Il a fait encore plus froid à Metz : -12°C. Et encore plus froid, avec -13°C à Nancy, Nevers et Clermont-Ferrand.

Le "record" est détenu par Mourmelon-le-Grand (Marne) où il a fait -17,8°C. Et il fait jusqu'à -17°C à Luxeuil et à Saint-Etienne.

