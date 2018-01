Les inondations et les crues qui touchent actuellement le pays sont la conséquence des mois de décembre et janvier particulièrement pluvieux, selon les relevés de Météo France. Des records de précipitations ont notamment été enregistrés à Bourg-Saint-Maurice, Biarritz ou Paris.

Les importants niveaux d'eau constatés ces jours-ci sur les fleuves et rivières de plusieurs régions du pays en sont l'une des conséquences : il a beaucoup plu sur la France depuis le début de l'hiver, et notamment en ce mois de janvier, comme le montre la carte des cumuls pluviométriques ci-dessous.

© Visactu

Il a plu au moins deux fois plus depuis le premier janvier que la moyenne mensuelle

Les rapports entre les cumuls des précipitations observés entre le 1er et le 21 janvier et la moyenne mensuelle de référence (période 1981-2010) sont largement supérieurs à 100%, et dépassent même parfois 300%.

Des records de précipitations depuis le 1er décembre

Des records de précipitations ont par ailleurs été enregistrés sur la période allant du 1er décembre au 21 janvier. À Bourg-Saint-Maurice, par exemple, les précipitations ont atteint 544 mm sur la période, ce qui n'avait jamais été vu depuis le début des mesures. À Biarritz ou Paris, les cumuls de précipitations se placent en deuxième position du classement des plus hautes valeurs jamais mesurées, avec respectivement 463mm et 183mm.