CARTE - Pavillon Bleu 2019 : en Bretagne, 17 communes et 10 ports labellisés

Propreté des plages, recyclage des déchets et eau de qualité : le Pavillon Bleu rassure habitants et touristes avant les vacances d'été ! Le label dévoile ce mercredi son édition 2019. En Bretagne, 17 communes et dix ports sont labellisés cette année. Plouha, dans les Côtes-d'Armor, est la seule nouvelle venue dans notre région.

34 plages bretonnes labellisées

Dans le Finistère, 21 plages conservent le label Pavillon Bleu :

Plage de Bellangenêt à Clohars-Carnoët

Plage des Grands Sables à Clohars-Carnoët

Plage du Kérou à Clohars-Carnoët

Plage de Kerler à Fouesnant-les Glénan

Plage de Maner Coat Clevarec à Fouesnant-les Glénan

Plage de Kerambigorn à Fouesnant-les Glénan

Plage de Cap Coz à Fouesnant-les Glénan

Plage de Saint-Nicolas à Fouesnant-les Glénan

Plage de Pors Liogan au Conquet

Plage de Kerfany à Moëlan-sur-Mer

Plage de Trenez à Moëlan-sur-Mer

Plage de Dourveil à Névez

Plage de Tahiti à Névez

Plage de Rospico à Névez

Plage de Port Manec'h (ou plage de Saint-Nicolas) à Névez

Plage de Primel-Trégastel à Plougasnou

Plage de Gwendrez à Plouhinec

Plage de Mesperleuc à Plouhinec

Plage de Penhors à Pouldreuzic

Plage Saint-Luc à Roscoff

Plage Sainte-Anne à Saint-Pol-de-Léon

Dans les Côtes-d'Armor, le Pavillon Bleu sera hissé cet été sur trois plages :

Plage de Trestel à Trévou-Tréguignec

Plage de Bréhec - Vieux Bréhec à Plouha

Plage de Port-Moguer à Plouha

En Ille-et-Vilaine, trois plages restent labellisées :

Plage du lac de Trémelin à Iffendic

Plage de la Salinette à Saint-Briac-sur-Mer

Plage de Port Hue à Saint-Briac-sur-Mer

Dans le Morbihan, le Pavillon Bleu trône sur sept plages :

Plage de Saint-Colomban à Carnac

La Grand Plage de Carnac

Plage de la Falaise à Guidel

Plage du Loc'h à Guidel

Plage Pen Er Malo à Guidel

Plage de Kervegant à Plouhinec

Plage du Magouëro à Plouhinec

Dix ports bretons ont le Pavillon Bleu

Dans le Morbihan, on dénombre cinq ports labellisés : les ports de Gâvres, de Guidel, de Lorient centre, du Kernével et Port-Louis. Le Pavillon Bleu flottera au-dessus de trois sites des Côtes-d'Armor : les ports de plaisance de Blinic et de Paimpol, et à Saint-Quay Port d'Armor.

Dans le Finistère, là ce sont deux ports labellisés : les ports de plaisance de Douarnenez et de Morgat.

Le Pavillon Bleu prend en compte différents critères : la qualité de l'eau de baignade, la gestion des déchets du site, la propreté des plages, l'éducation à l'environnement ou encore l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.