CARTE - Pavillon bleu 2019 : le nombre de plages labellisées en baisse dans la Manche

Le Pavillon bleu récompense chaque année les communes pour leurs efforts en matière d'environnement et pour la qualité de leurs eaux. Dans la Manche, 13 plages décrochent ce label cette année, c'est une de moins par rapport à 2018.

Le palmarès du "Pavillon bleu 2019" est dévoilé ce mercredi. Ce label européen, attendu chaque année par les baigneurs et les élus, récompense les villes et les ports pour la bonne qualité des eaux de baignade et les actions menées en faveur de l'environnement.

Dans ce palmarès 2019, 13 plages dans 11 communes décrochent le label. C'est une commune et une plage de moins par rapport à l'an dernier.

Deux plages manchoises perdent leur Pavillon bleu

La plage de Donville-les-Bains fait son entrée dans le palmarès 2019 du Pavillon Bleu. La commune voisine de Coudeville-sur-Mer en revanche perd son label tout comme Gouville-sur-Mer qui n'a conservé qu'un an le précieux pavillon.

Il n'y a pas de changement concernant les ports manchois : les cinq "Pavillon bleu" conservent la récompense.

Les plages manchoises "Pavillon bleu 2019"

Agon-Coutainville : Le Passous et plage Centre

Barneville-Carteret : plage de Carteret et plage de Barneville CD 130

Bréhal : face au CD 592

Carolles : en face du poste SNSM

Donville-les-Bains : Lude

Granville : le Plat Gousset

Jullouville : Jullouville centre-casino et cale des Plaisanciers

Les Pieux Sciotot

Portbail : face au poste secours pompiers

Saint-Pair-sur-Mer : poste de secours Kairon

Siouville Hague : face cale John Hunter

Les ports "Pavillon bleu" dans la Manche