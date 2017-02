Carte | Ressources en eau dans le Berry : "Pour la période on est plutôt en dessous des normales" selon le BRGM

En France, 45 % des nappes souterraines ont un niveau de remplissage normal ou supérieur aux niveaux habituels. Dans le Berry, seulement 10 % des nappes atteignent ce score.

"Ce serait bien qu’il pleuve", nous glisse-t-on au Bureau de recherches géologiques et minières du Centre Val-de-Loire. Les données des capteurs du BRGM qui sondent le niveau de remplissage des nappes souterraines de la région ne sont pas très prometteuses.

Pour la période on est plutôt en dessus des normales, on aurait dû avoir une recharge, si on compare à d’autres années. - Damien Salquèbre, hydrogéologue régional, BRGM Centre Val-de-Loire

Seulement 10 % des nappes assez remplies

Selon le dernier relevé du BRGM, publié le 21 janvier 2017, 45 % des nappes souterraines françaises sont assez remplies pour un début d’année. Mais selon les dernières cartes de l’Indre et du Cher, publiées le 19 février 2017 par la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal), antenne du ministère de l’Environnement qui utilise les données des capteurs du BRGM, seulement 10 % des nappes souterraines berrichonnes ont un niveau de remplissage normal ou élevé.

Concrètement, sur les 49 points recensés sur les deux cartes – qui correspondent aux capteurs dans les nappes – 22 ont un taux de remplissage très faible (dix dans l’Indre, douze dans le Cher), huit, faible (six dans l’Indre, deux dans le Cher) et quatorze dont le niveau tend vers le faible (quatre dans l’Indre et dix dans le Cher). Ces points sont représentés en rouge, orange et jaune sur les cartes ci-dessous. Le Cher est particulièrement mal lotis : aucun des indicateurs n'est positif.

Cartes de la situation des nappes souterraines de l'Indre et du Cher de la Dreal du Centre Val-de-Loire (19 février 2017)

Les nappes restantes sont uniquement situées dans l’Indre : quatre, soit 8 %, ont un niveau de remplissage qui tend vers un niveau élevé (en vert), et une seule à Prissac, en Brenne, a un niveau de remplissage élevé (en bleu).

Inondations de mai et juin 2016, puis "sécheresse"

Mais rien ne sert de crier au loup, les nappes ont encore le temps de se remplir, selon Christophe Aufrère, le chef de l'unité eau à la Direction départementale des territoires de l'Indre (DDT).

Heureusement [l’état des nappes] n’est pas critique. Par contre, maintenant, il serait important qu’on ait une pluviométrie marquée les deux prochains mois, en mars et avril, c’est la période traditionnelle où les nappes se rechargent. - Christophe Aufrère de la DDT 36

Le BRGM rapporte que l'Indre et le Cher dépendent principalement d'une nappe située en Champagne berrichonne, qui "se vidange rapidement". C'est-à-dire qui se remplit et se vide rapidement.Mais faute de remplissage prochain et permanent, on pourrait connaître une sécheresse cet été, entre juin et octobre, qui entraînerait éventuellement des restrictions d’usage de l’eau (pour l’agriculture, les activités industrielles, ou les activités domestiques).

Selon Christophe Aufrère, l’état actuel des nappes s’explique par la pluviométrie de l’année 2016 :