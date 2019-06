CARTE - Sécheresse : dix-sept départements soumis à des restrictions d'eau

Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), de nombreuses nappes phréatiques affichent des niveaux "peu satisfaisants" et plus bas que l'an dernier pour la même époque. Dix-sept départements sont déjà soumis à des restrictions d'eau, et les problèmes pourraient s'aggraver cet été.