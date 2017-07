CARTE - Sécheresse : 51 départements soumis à des mesures de restriction d'eau

Cinquante et un départements ont mis en place des mesures de restriction d'eau ce jeudi selon le site web Propluvia, l'outil du Ministère de la Transition écologique. Dans ces zones, plusieurs cours d'eau ont atteint leurs seuils d'alerte ou de crise par manque de pluie.

Dans 51 départements, plusieurs cours d'eau ont atteint leurs seuils d'alerte ou de crise par manque de pluie, entraînant des restrictions d'usage de l'eau. Des mesures valables dans certaines régions jusqu'à fin juillet. Au total, on dénombre ce jeudi cent cinquante-deux arrêtés en cours à travers tout le territoire.

Cinquante et un départements sont soumis à une restriction de l'usage de l'eau ce jeudi 6 juillet. - Propluvia

La côte Ouest la plus touchée

La région Aquitaine et le Poitou Charente sont les départements les plus touchés par la sécheresse en cours. Dans ces zones dites "en crise", les prélèvements non prioritaires y compris les prélèvements à des fins agricoles sont interdits. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires comme la santé, la sécurité civile, l'eau potable ou la salubrité son autorisés.

Arrosage des espaces verts et lavage des voitures limités

Le Nord-Est est également touché, notamment en Moselle où La préfecture du département a décidé de durcir ses mesures de restrictions d'usage de l'eau mais aussi dans les Vosges où les restrictions sont valables jusqu'à fin du mois de juillet. Dans les zones dites en "alerte renforcée", les prélèvements à des fins agricoles sont réduits, et l'arrosage des jardins, des espaces verts, des golfs ou le lavage des voitures sont limités, voir parfois interdits.