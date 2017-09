Carte - Sécheresse : la préfecture de la Mayenne réduit les mesures de restrictions de l'usage de l'eau

Une bonne raison d'aimer les épisodes de pluie de ces derniers jours en Mayenne : grâce à eux, la préfecture du département a décidé d'assouplir les mesures de restrictions de l'eau, a-t-elle annoncé jeudi 14 septembre.

"Les précipitations observées ces derniers jours permettent un assouplissement des restrictions en vigueur dans le département", explique la préfecture de la Mayenne dans un arrêté pris le jeudi 14 septembre. Un assouplissement sans levée des mesures car "les prévisions de précipitations attendues [ne sont pas] de nature à [le] permettre".

Sur la nouvelle carte des mesures de restriction, tout le département est rétrogradé en "alerte", tandis que le bassin de l'Oudon reste en "alerte renforcée". On ne peut pas y arroser les pelouses, les massifs de fleurs, les terrains de sport, ni irriguer les grandes cultures, remplir les réserves d'irrigation ou faire des mouvements de vanne sur les cours d'eau. L'irrigation des cultures maraîchères, des vergers, des pépinières et des potagers est quant à elle autorisée seulement entre 20h et 10h du matin.

Carte des restrictions de l'usage de l'eau en Mayenne au 14 septembre 2017

En raison du temps, le sud-est de la Mayenne, la Sarthe aval, est aussi soumis à des restrictions de l'usage de l'eau, un peu plus souples que dans l'Oudon. L'arrosage des pelouses y est interdit, mais pas celles des terrains de sport où l'arrosage est possible entre 20h et 10h. Même horaire pour l'irrigation agricole. En revanche, là aussi, les mouvements de vanne sont interdits.