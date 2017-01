CARTE - Yonne : votre eau du robinet est-elle polluée ?

L’UFC-Que Choisir a publié jeudi une étude sur la qualité de l'eau du robinet en France. Elle montre que, si 96% des consommateurs peuvent la boire en toute confiance, 2,8 millions personnes boivent une eau polluée par les pesticides et les nitrates. Dans l'Yonne, 70 communes sont concernées.

Dans l'Yonne, selon l'étude publiée par UFC-Que Choisir, dans 36.500 communes, l'eau est de bonne qualité pour 85% des consommateurs. Mais pour un peu plus de 70 communes icaunaises, la qualité de l'eau n'est pas aux normes (voir notre carte cliquable ci-dessous). Dans notre département, les principales contaminations sont liées aux pesticides. Selon l'étude, c'est le cas dans 55 communes, dont Sens, la plus représentative avec 3 réseaux d'eau sur 4 contaminés.

↓ CARTE CLIQUABLE - Où l'eau du robinet est-elle polluée dans l'Yonne ?

Légende : en marron, la pollution aux pesticides, en orange, la pollution aux nitrates.

→ Pour voir les résultats de toutes les communes de l'Yonne, voir l'étude complète d'UFC Que-Choisir

Des pesticides dans l'eau du robinet de 55 communes

Ce problème de pesticides dans l'eau se retrouve dans toutes les zones d'agriculture intensive du département. C'est donc la moitié nord qui est la plus touchée : Gron, Paron et Villeneuve-sur-Yonne notamment. Mais on retrouve aussi des pesticides plus au sud, à Charbuy, Mailly-la-Ville ou Tannerre-en-Puisaye.

Sept communes polluées aux nitrates ET aux pesticides

L'autre contamination vient des nitrates, issus en majorité des engrais de l'agriculture. Cette pollution aux nitrates touche 17 communes. Trsite particularité, dans le département, sept communes cumulent pollution aux nitrates et aux pesticides. C'est le cas de Bazarnes, de Brienon-sur-Armançon, Chitry ou encore Etais-la-Sauvin. Dans ces communes, il est plutôt conseillé de boire de l'eau en bouteille.

Jean-Louis Perrette, président de l'UFC-Que choisir de l'Yonne, présente l'étude sur la qualité de l'eau du robinet dans le département. © Radio France - Damien Robine

Afin de réduire la pollution de l'eau, l'UFC que choisir demande une vraie mise en œuvre du principe pollueur-payeur au niveau agricole. Des incitations à réduire les intrants polluants, en instaurant des taxes sur les engrais et les pesticides. Elle demande également aux agences de l'eau, de soutenir financièrement les agriculteurs qui utilisent de faibles quantités d'intrants.

15 millions d'analyses de l'eau sont effectuées chaque année en France

Sachez que l'eau du robinet est l'aliment le plus contrôlé : plus de 15 millions d'analyses par an sont effectuées par les autorités de santé et 8 millions sont issues de l'autocontrôle des opérateurs de l'eau. Enfin la grande majorité des Français (81%) a confiance en qualité de l'eau (baromètre Tns-Sofres/CIEAU 2016, 'Les Français et l'eau').