CARTES - Circulation, parking, stationnement : comment se déplacer à Metz durant le G7 de l'environnement

Des mesures de restriction de circulation et de stationnement exceptionnelles seront déployées à Metz du 3 au 6 mai à l'occasion du G7 de l'environnement qui se tient durant deux jours. Pour se déplacer et circuler, professionnels, riverains ou simples passants devront se plier aux règles.

Il va falloir prendre ses précautions pour se déplacer à Metz pendant la période du 3 au 6 m. Le G7 de l'environnement a lieu les 5 et 6 mai à Metz,mais les mesures exceptionnelles s'étendront sur 4 jours. Le périmètre concerné par ces modifications va d'ailleurs bien au-delà du quartier de l’Amphithéâtre, où se réuniront les ministres. lCirculation et stationnement seront modifiés, et les riverains et des piétons également impactés.

Pour circuler dans les secteurs, que ce soit à pied ou en véhicule, il faudra obligatoirement une autorisation. Des badges d'accréditation seront fournis par la ville de Metz pour les résidents, les professionnels et les administrations situées dans les périmètres concernés.

Secteur de l'Amphithéâtre : un quartier quasiment bouclé

C'est le quartier qui sera le plus impacté par la manifestation. La circulation et le stationnement de tout véhicule seront interdites du samedi 4 mai à 7h au lundi 6 mai jusqu'à 20h00.

Toute une partie du quartier de l'Amphithéâtre sera interdite d'accès sans accréditation - Préfecture de la Moselle

Dans le détail, les rues suivantes sont concernées

l'avenue François Mitterrand en totalité

de la Rue aux Arènes du numéro 84 jusqu'au parvis des Droits de l'Homme

de l'Avenue de l'Amphithéâtre du parvis des Droits de l'Homme jusqu'au rond-point Camille Hocquard

Passage de l'Amphithéâtre

Impasse des Marchandises en totalité

Rue Dembour du n° 1 au n°7 (intersection avec la rue Hisette)

Rue Hisette en totalité - de l'Avenue André Malraux du n°1 au 11 inclus

Rue des Messageries en totalité

Rue Jean Laurain en totalité

Les personnes munies d'accréditation délivré par la ville de Metz seront autorisées à accèder à pied, uniquement par la rue Dembour, au niveau de l'intersection de la rue Hissette.

Le centre commercial Muse, le Centre Pompidou Metz seront fermés au public. C'est aussi le cas pour la crèche de l'Amphithéâtre.

Secteur Citadelle

Le centre-ville sera lui aussi impacté. La circulation et le stationnement de tout véhicule seront interdites du samedi 4 mai à 7h00 au lundi 6 mai à 20h00 dans une partie du secteur de l'Arsenal. Dans le périmètre comprenant Saint Pierre-aux-Nonnains, l’ Arsenal, le palais du gouverneur, et qui se ferme par l'avenue Joffre et l'avenue Ney,, la circulation routière, mais aussi piétonne sera interdite.

Une partie du secteur de l'Arsenal à Metz sera fermée à la circulation durant 3 jours - Préfecture de la Moselle

Secteur République : des mesures élargies pour la journée du dimanche

La circulation et le stationnement de tout véhicule seront interdites le dimanche 5 mai de 13H00 à 20h00 dans un périmètre un peu plus élargi du centre-ville. Aucune circulation ne sera possible dans un périmètre englobant au Nord les rues Pierre Michel et rue Winston Churchill, au Sud l'avenue J’offre, à l'Ouest le boulevard Poincaré et à l'Est l'avenue Robert Schuman.

Les mesures de restrictions à la circulation seront étendues dans le centre-ville de Metz pour la journée du 5 mai, à l'occasion du G7 de l'environnement - Préfecture de la Moselle

Pour le secteur de l'Arsenal, l'entrée et la sortie des piétons se feront uniquement par la rue Paul-Joseph Schmitt le dimanche 5 mai de 13h à 20h.

A noter aussi, pour des rasions de sécurité, la collecte des déchets sera modifiés. Les habitants et professionnels des zones concernées sont pirés de ne pas déposer les déchets sur la voie publique, du samedi 4 mai à 7h au lundi 6 mai à 19h.

Cinq parking fermés au public

Durant la période du 4 au 6 mai, se garer à Metz va devenir compliqué. Cinq parking habituellement très utilisés seront fermés au public. Les abonnés devront penser à sortir leurs véhicules avant que tout ne soit bloqué.

parking aérien de la SNCF du 4 au 6 mai 2019

parking de l’Amphithéâtre : fermé les samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 mai 2019

parking de la République : le niveau -1 sera fermé et vidé, le dimanche 5 mai jusqu’au lundi 06 matin (2H00)

parkings du Muse : fermés – (public et privé)

parking du Centre Pompidou : fermé du 4 au 6 mai 2019

Transports en commun gratuits

Le réseau de transports en commun le Met fonctionnera durant le G7. Il sera intégralement gratuit pour tous du 3 au 6 mai. En revanche des perturbations sont à prévoir sur le réseau. Des arrêts seront modifiés dans les secteurs Gare, République, Roi Georges, Square du Luxembourg et Centre-ville.

La manifestation des Alter G7 prévue le samedi après-midi devrait aussi perturber les circulations.

⚠️⚠️ G7 à Metz : LE MET’ vous informe ! ⚠️⚠️

La Ville de Metz accueille les 5 et 6 mai le G7 de l’Environnement et des Océans

Retrouvez sur notre site toutes les informations pratiques relatives à la tenue de ce sommet.

➡️ https://t.co/v17aSJf5Zhpic.twitter.com/FQC80ldLlQ — Réseau LE MET' (@LEMET57) April 30, 2019

La gare de Metz sera uniquement accessible depuis la place du Général de Gaulle. Les deux souterrains seront fermés, comme le parking aérien. Le départ des cars se fera donc rue Lafayette.