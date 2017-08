CARTES - Des forêts interdites dès midi en Vaucluse pour risque incendie très sévère, promenades autorisées dans les BDR

Une partie des forêts de Vaucluse reste interdite d'accès dans l'après-midi de ce lundi, à cause d'un risque de feu de forêts très sévère

Les forêts du Luberon, de Basse Durance et des Monts de Vaucluse sont de nouveau interdites ce lundi dès midi, à cause d'un risque incendie très sévère. Accès uniquement possible de 5 heures à midi.

🔥🌲Risque sévère de #FeuxDeForêts ds le Sud de la France : respectez les interdictions d'accès aux massifs forestiers & suivez nos conseils⬇️ pic.twitter.com/lNwYnBJLTV — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) August 19, 2017

Mais il y a des dérogations. Vous pourrez vous promener ce mercredi après-midi uniquement dans les massifs suivants :

Luberon : Vallon de l'Aiguebrun à Buoux et Forêt de cèdres du petit Luberon, sur sa partie balisée, de Bonnieux à Lacoste.

à Buoux et du petit Luberon, sur sa partie balisée, de Bonnieux à Lacoste. Monts de Vaucluse : Colorado provençal à Rustrel, sur le sentier du Sahara.

Carte d'accès aux massifs - Préfecture de Vaucluse

Pas de restrictions en revanche pour les massifs du Ventoux, Dentelles de Montmirail, Bollène-Uchaux et Rasteau-Cairanne. Des précisions sont disponibles sur cette borne d'information joignable au 04.88.17.80.00.

Les balades sont possibles dans les massifs des Bouches-du-Rhône toute la journée. Les travaux n'y sont possibles que de 5 heures à 13 heures.

Carte d'accès aux massifs - Préfecture 13

En cas d'incendie, il faut contacter le 18 ou le 112, en précisant sa localisation... et en s'éloignant de la zone en feu.