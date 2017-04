A Cavaillon on se mobilise pour la Colline Saint-Jacques

De nombreux bénévoles étaient à pied d'oeuvre ce samedi à Cavaillon pour entretenir la Colline Saint-Jacques.

Entretenir et nettoyer la Colline Saint Jacques de Cavaillon, tels sont les objectifs des bénévoles. Ils étaient une cinquantaine ce samedi à l'initiative de deux associations : l'Association pour la Protection de la Colline Saint Jacques et celle des Amis de la Colline. Au programme de la matinée: Régénérer le couvercle végétal en entretenant des oliviers ou en replantant de nouvelles essences. Parmi les jardiniers du week-end, on trouve pêle-mêle des membres du Conseil Municipal des Jeunes de la Ville, des scouts, des membres de l'ONF et du Parc du Luberon. Une dizaine de jeunes des quartiers prioritaires de Cavaillon était également de la partie, comme ces deux Cavaillonnais: "On a déjà désherbé une vingtaine de jeunes plants d'arbousiers" s'exclament-ils, les mains égratignées par quelques épines.

Le renouveau de la Colline

L'intervention de l'homme était plus que nécessaire sur cette colline selon Gérard Ginoux, le président des Amis de la Colline Saint Jacques : "Les oliviers ont subi deux gros traumatismes ; l'hiver de 1956 où ils ont gelé et puis l'incendie de 2012". Voilà pourquoi il faut désormais "restructurer les oliviers pour leur donner une structure adéquate en coupant tous les gourmands des pieds". Il est également nécessaire de replanter de nouvelles essences comme des arbousiers, des chênes verts ou des frênes.

La cinquantaine de bénévoles a parcouru la Colline Saint-Jacques de long en large © Radio France - Boris Loumagne

Une sortie pédagogique

L'opération d'entretien de la Colline Saint Jacques est également l'occasion pour les parents et grands-parents d'initier les plus petits aux rudiments du jardinage. Exemple avec cette famille de touristes venue de Reims. Benjamin, le papa, explique donc à sa fille "comment faire pour couper les repousses afin de fortifier l'arbre".