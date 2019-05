Cayeux-sur-Mer et Saint-Valéry-sur-Somme gardent leur Pavillon Bleu

Deux communes de la Somme conservent leur label Pavillon Bleu pour l'année 2019 : Cayeux-sur-Mer pour sa plage et Saint-Valéry-sur-Somme pour son port de plaisance. Un véritable atout touristique et la garantie d'un environnement préservé selon les maires des deux villes.

Somme, France

Le Pavillon Bleu va continuer de flotter sur la plage de Cajyeux-sur-Mer et sur le port de plaisance de Saint-Valéry-sur-Somme pour la saison 2019. Le palmarès du label a été dévoilé ce mercredi. Un gage de qualité de l'eau, mais aussi de propreté de la plage et du port, et d'une biodiversité préservée.

À Cayeux-sur-Mer, le précieux label était devenu un élément de campagne de l'équipe municipale actuelle. La ville a obtenu son premier Pavillon Bleu il y a cinq ans et l'a gardé depuis. Une vraie fierté pour le maire Jean-Paul Lecomte : "Nous voulions absolument l'obtenir parce que nous savions que nous avions toutes les qualités requises : qualité des eaux, des biotopes, de la biodiversité. C'est facile d'avoir un an un Pavillon Bleu, mais c'est très difficile de l'avoir cinq ans de suite."

Une hausse du nombre de touristes grâce au Pavillon Bleu

Pour lui, l'impact sur la fréquentation touristique est indéniable : "Nos week-ends sont beaucoup plus prolifiques à partir des mois de février-mars, chose qui ne se voyait pas auparavant, et jusqu'à septembre octobre. Surtout, les longs week-ends avec des ponts et des jours fériés sont très prisés des touristes." Entre les équipes municipales qui nettoient les abords de la plage et les travaux qui ont participé à l'obtention du label, difficile de dire combien la mairie a investi au total pour atteindre cet objectif. Par exemple, les aménagements de la voie verte et de plusieurs parkings ont coûté 400 milles euros.

Des efforts pour s'améliorer chaque année

En revanche, à Saint-Valéry-sur-Somme, l'enveloppe investie par la mairie est proche de zéro : pour l'année 2018 - prise en compte pour l'obtention du label, c'est l'association des plaisanciers qui a assuré l'entretien du port. Alors pour le maire Stéphane Haussoulier, le Pavillon Bleu est un véritable atout : "Je n'ai que la joie de constater que les efforts fournis par le port de plaisance sont couronnés de succès. Ce qui est intéressant dans cette dynamique de label, ce sont les efforts qui peuvent être faits d'une année sur l'autre pour encore mieux remplir les exigences de ce label. C'est quelque chose de dynamique, vous n'êtes pas bons à vie. _Je ne doute pas que les exigences du Pavillon Bleu évoluent vers plus de qualité et plus d'efforts pour notre environnement_."

Dans les Hauts-de-France en 2019, seules trois communes sont labellisées pour leur plage, quatre pour leur port de plaisance.